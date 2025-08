Le numéro 10 d'Andres Ambühl retiré de la Nati

La légende Andres Ambühl. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

La Swiss Ice Hockey Night a rendu son verdict jeudi. Et le moins que l'on puisse dire est que le (très) grand monsieur de la soirée a été Andres Ambühl. Le légendaire joueur du HC Davos et de l'équipe de Suisse a été honoré à plusieurs reprises tout au long du gala. Mieux: le public a appris à cette occasion que son numéro de maillot, le 10, ne serait plus jamais attribué en équipe nationale. Un honneur particulier pour cette véritable icône du hockey suisse.

Les hommages se sont succédés tout au long de la soirée, et un a particulièrement marqué les esprits: celui de son ancien coéquipier Pascal Müller à Davos. Celui-ci a notamment raconté l'humilité d'Andres Ambühl, imagée par une anecdote. «Nous étions en déplacement et il ne restait plus qu'une chambre avec un seul lit. Je n'ai même pas eu le droit de parler. Il m'a dit d'aller sur le lit et s'est spontanément allongé par terre...», a raconté Pascal Müller.

Désormais à la retraite, ovationné sur toutes les patinoires du pays pour sa dernière danse, Andres Ambühl a logiquement été élu «Most Popular Player».

Les bras chargés de récompenses! Photo: keystone-sda.ch

Le palmarès 2025

MVP Regular Season: Austin Czarnik (Berne)

MVP Play-off: Sven Andrighetto (ZSC Lions)

Meilleur gardien: Stéphane Charlin (SCL Tigers)

Meilleur jeune: Ludvig Johnson (Zoug)

MVP PostFinance Women’s League: Estelle Duvin (Berne)

MVP Sky Swiss League: Jakob Stukel (Bâle)

MVP MyHockey League: Arnaud Schnegg (HC Franches-Montagnes)

Femme de l'année: Alina Müller (Boston Fleet)

Most Popular Player: Andres Ambühl (HC Davos)

Hockey Award: L'équipe nationale masculine

Special Award: Andres Ambühl et Marcel Kull