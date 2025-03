1/4 Estelle Duvin est la meilleure marqueuse du CP Berne et aussi de la Women's League. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Pour la deuxième fois consécutive, Estelle Duvin est la meilleure marqueure de la Women's League: «Cela signifie que cette saison aussi se passe bien pour moi», sourit la Française, très heureuse. Mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent avec les demi-finales, où Berne affrontera Ambri à partir de samedi. «Nous voulons aller le plus loin possible», annonce-t-elle déjà.

Estelle Duvin en est déjà à sa troisième saison en Suisse. Après une saison avec Bomo, les Thounoises ont été intégrées au CP Berne en 2023. Selon elle, le soutien du club est palpable, tout comme l'évolution de la ligue. La jeune femme de 28 ans peut se concentrer entièrement sur le hockey.

Les meilleures marqueures des 8 équipes de WL Estelle Duvin, Berne, 54 points (23 buts/31 assists). Elizabeth Lang, Davos, 53 (28/25). Rahel Enzler, Zoug, 52 (16/36). Michaela Pejzlova, Ambri, 47 (23/24). Sinja Leemann, ZSC Lions, 45 (18/27). Maggi Burbidge, Fribourg, 34 (17/17). Rosalie Begin-Cyr, Neuchatel, 19 (13/6). Holly Reuther, Langenthal, 16 (8/8).

«Notre Women's League est devenue l'une des meilleures d'Europe. De plus en plus de joueuses veulent y venir», explique Estelle Duvin. «Elle est devenue plus compétitive et plus passionnante». C'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'attaquante du CP Berne et de l'équipe nationale n'a pas atteint ses statistiques de la saison dernière. Elle avait marqué 67 points (35 buts/32 assists), contre 54 points (23/31) cette année en saison régulière.

PostFinance a versé à la Women's League un montant forfaitaire de 150'000 francs, qui sera réparti de manière égale entre les huit équipes de la Women's League. Pour leur relève, comme le fait savoir PostFinance. Cette mesure doit contribuer à faire progresser la professionnalisation du hockey sur glace féminin en Suisse et à renforcer la ligue dans son ensemble.