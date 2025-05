Photo: Keystone

Stéphane Charlin

«Bonjour de Herning!

Cela fait bientôt deux semaines que nous sommes au Danemark et nous commençons à avoir nos petites habitudes. La routine se met en place. J'ai une chance, dans ce groupe: je suis l'un de ceux qui a rejoint la sélection le plus tôt et j'ai donc plusieurs semaines de préparation derrière moi. Cela m'aide au niveau du hockey, bien sûr. Mais pas seulement.

Je suis également celui qui a le plus d'expérience aux jeux de cartes et jeux de société qui nous occupent lors de nos moments de libre. Et durant une si longue période, nous en avons. Bien sûr, nous visitons la ville, mais ceux qui étaient présents à Prague ou Helsinki me disent que c'est tout de même un peu plus petit. Nous passons donc davantage de temps à l'hôtel.

Et nous jouons principalement à deux jeux: le Brändi Dog et le Skull King. Et je ne sais pas vous dire auquel je suis le meilleur, car je ne suis pas franchement bon aux deux. Et quand tu ne joues qu'avec des compétiteurs, il faut accepter de perdre. On pourrait jouer à la bataille ou à pile ou face, on le ferait dans le but de gagner

Je ne fais pas partie des mauvais perdants. J'aime gagner, mais si je perds, je ne vais pas commencer à gueuler. Je ne citerai pas de noms, mais on a un ou deux spécialistes dans le groupe. Je suis sûr qu'ils se reconnaîtront et j'en profite pour les inviter à une revanche dès que possible.

Avec les arrivées de dernière minute, cela nous a permis d'accueillir de nouveaux joueurs autour de la table. Et comme ils ne connaissent pas encore bien les règles, ça me permet de gagner un peu plus souvent. L'arrivée des gars de NHL n'aide pas que sur la glace.

Au-delà des chambrages bon enfant, ces moments de camaraderie nous font beaucoup de bien. Durant une journée, nous avons beaucoup de meetings, d'entraînements et d'analyse vidéo. Cela nous permet de décompresser et de passer du bon temps ensemble. Et, tout bêtement, c'est souvent durant un jeu de cartes que tu apprends à connaître tes coéquipiers et à créer des liens précieux.

Bonne suite de tournoi.»

Comme chaque année, un joueur de l'équipe de Suisse tient une chronique pour Blick durant le Mondial. Cette année, c'est Stéphane Charlin qui succède à Andrea Glauser et Gaëtan Haas. Au Danemark, le gardien dispute son premier Championnat du monde après une grande saison à Langnau et avant de revenir à Genève.