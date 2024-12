Les stars de la NHL joueront en février le «4 Nations Face-Off». La Nati ne sera que spectatrice de ce tournoi. Et pourtant, un Suisse pourrait être de la partie: le gardien de Seattle Joey Daccord.

Coup de théâtre autour d'un gardien de but suisse «oublié» en NHL

1/5 Joey Daccord possède la nationalité suisse, américaine et canadienne. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

Le Canada, les Etats-Unis, la Suède et la Finlande dévoileront mercredi leurs effectifs pour le «4 Nations Face-Off». Ce tournoi, qui se disputera avec des joueurs de NHL, se déroulera du 12 au 20 février à Montréal et Boston.

Actuellement, les discussions vont bon train, surtout au Canada, pour savoir qui sera de la partie. Et l'on parle de Joey Daccord (28 ans, Seattle), le fameux gardien suisse oublié de la NHL.

Ce gardien très coté est citoyen des États-Unis, du Canada et de la Suisse. Il est né aux Etats-Unis, mais sa mère Daniela est originaire des environs de Fribourg et son père Brian, qui a gardé les buts d'Ambri de 1986 à 1992 et brièvement de Gottéron en 1994/95, est Suisso-Canadien.

Il est peu probable que l'homme qui a signé cet été un contrat de 25 millions de dollars pour les cinq prochaines années soit sélectionné pour les États-Unis. Avec Connor Hellebuyck (Winnipeg), Jake Oettinger (Dallas) et Jeremy Swayman (Boston), les Américains ont déjà suffisamment de goalies de qualité. La situation est différente pour les Canadiens.

Mais la journaliste sportive Elliotte Friedman a rapporté que Joey Daccord ne peut même pas être inscrit dans l'équipe de la feuille d'érable, car il n'a pas encore de passeport canadien. Son nom devrait donc manquer lors de l'annonce de la sélection. Joey Daccord a toutefois été informé qu'il pourrait être sélectionné ultérieurement en cas de blessure, s'il parvient à obtenir son passeport d'ici là, comme l'écrit «The Athletic».

Joey Daccord n'a jamais joué en Suisse.

La fédération suisse s'est également efforcée de «recruter» Joey Daccord. S'il n'a pas participé aux derniers championnats du monde à Prague, ce n'est pas à cause de lui. «Je me sens aussi comme un joueur suisse et je suis fier de mes origines», a déclaré le gardien, qui porte la croix suisse sur son casque. Mais la fédération internationale IIHF s'y est opposée. La raison? Joey Daccord est certes suisse, mais il n'y a jamais joué.

Selon l'interprétation actuelle des règles de l'IIHF, il devrait avoir joué au moins 16 mois consécutifs en Suisse après son 10e anniversaire. Comme le gardien, qu'Alex Chatelain, le directeur sportif du SCB de l'époque, n'avait pas engagé parce qu'il n'était pas assez expérimenté, est désormais établi en NHL, cela ne devrait pas changer de sitôt. Même s'il a déclaré un jour à Blick: «J'aimerais un jour jouer en Suisse. De préférence après une carrière réussie en NHL».

Si Joey Daccord devait jouer au «4 Nations Face-Off», cela n'aurait aucune influence sur le pays qu'il pourrait représenter à l'avenir lors des championnats du monde et des matches olympiques. Le tournoi ne sera en effet pas organisé sous la bannière de l'IIHF.