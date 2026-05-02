Ralph Krueger s'est retiré de la vie publique ces derniers temps. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale de hockey sur glace en dévoile aujourd'hui les raisons, en rendant public un diagnostic qui a changé sa vie.

Ramona Bieri

Ce sont des mots qui marquent. Dans une interview accordée à «CH Media», Ralph Krueger révèle être gravement malade. «On m’a diagnostiqué la maladie de Parkinson à l’automne 2024», confie l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, désormais âgé de 66 ans. C’est la première fois qu’il s’exprime publiquement sur le sujet.

La maladie de Parkinson est une pathologie neurologique progressive qui détruit les cellules de la région du cerveau responsable des mouvements. Elle se manifeste notamment par des tremblements, un ralentissement moteur ou encore une rigidité musculaire. Si elle ne se guérit pas, des traitements permettent toutefois d’en atténuer les effets — ce dont Ralph Krueger est pleinement conscient.

L’évolution de la maladie reste difficile à prévoir, explique-t-il. «L’espérance de vie change peu, mais la qualité de vie, elle, est impactée.» Le sport peut notamment aider à en limiter les symptômes. «Je suis plus actif que jamais et j’essaie de pratiquer deux à trois heures de sport par jour», poursuit-il. Les premiers signes sont apparus peu après son 65e anniversaire, lorsqu’un tremblement est soudain apparu dans sa main. Sur le moment, il l’a attribué à une consommation excessive de café, ce qui explique qu’il n’a consulté qu’après plusieurs semaines.

«Cette maladie fait désormais partie de moi.»

Au début, ses pensées étaient entièrement accaparées par le diagnostic. «Avec le temps, grâce à un excellent suivi et au soutien de ma famille, j’ai appris à accepter que cette maladie fait désormais partie de moi — mais qu’elle ne me définit pas», se souvient-il. S’il admet avoir perdu une forme de contrôle, il insiste sur ce qui lui reste: «Je peux décider de la manière dont je réagis.» Avant d’ajouter, lucide: «À un moment donné, chacun reçoit quelque chose, un verdict. C’est la réalité de la vie.»

Durant sa carrière de joueur, le Germano-Canadien, également détenteur d’un passeport suisse, a évolué principalement en Allemagne. De 1997 à 2010, il a dirigé l’équipe nationale suisse, qu’il a menée à son meilleur résultat en 1998 avec une 4e place au Championnat du monde. Par la suite, il a poursuivi sa carrière en NHL, occupant le poste d’entraîneur principal à Edmonton (2012/13) puis à Buffalo (2019-2021). En parallèle, il s’est aussi investi dans le football, devenant en 2014 président du conseil d’administration du Southampton FC, fonction qu’il a quittée en 2019.