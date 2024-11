Personne n'a plus envie de briller au championnat du monde au Danemark que Denis Malgin! L'attaquant des ZSC Lions est sorti complètement frustré des éditions 2023 et 2024 et se prépare déjà pour jouer un rôle en vue avec la Nati. Attention, l'homme est motivé!

1/7 Après avoir manqué le championnat du monde à Prague en raison d'une blessure au genou contractée en finale des play-off, Denis Malgin est de retour avec l'équipe nationale suisse. Photo: Jussi Eskola/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Denis Malgin a vécu une fin de saison dernière très contrastée. Bien sûr, les ZSC Lions, son équipe, ont remporté le titre de champion, mais le cador ne se trouvait pas sur la glace au moment de la denière sirène, touché au genou lors du premier tiers du dernier match face à Lausanne après un check sur Michael Raffl. La star des Lions a assisté en larmes au sacre de son équipe.

Encore pire: cette blessure lui a fait manquer le championnat du monde à Prague! «Ce n'était pas facile. Je m'en réjouissais tellement. J'y ai tout de suite pensé quand je me suis blessé. J'ai eu besoin de quelques jours pour m'en remettre», se souvient Denis Malgin. Devoir suivre à la télévision les matches de la Nati jusqu'à la médaille d'argent, a également été dur. «Mais j'ai vibré à chaque match».

Il a donc manqué 2024... et 2023 reste également une grosse frustration, puisqu'il n'a non plus pas pu terminer le championnat du monde de Riga! Il a en effet manqué le dernier match de groupe ainsi que le quart de finale (1-3 contre l'Allemagne), en raison de de problèmes gastriques et de fièvre. Alors, en 2025, pas question de passer à côté! La préparation pour le championnat du monde au Danemark débute dès à présent avec la Karjala Cup à Helsinki. «Je vais tout faire pour être en forme au printemps et prendre encore plus soin de mon corps».

Un soutien familial fort autour de lui

Denis Malgin a déjà commencé à le faire cet été. Après sa blessure au genou, il se démène avec l'entraîneur athlétique Lars Habermacher pour revenir dans la meilleure forme possible. Il poste régulièrement des clips de ses progrès sur les médias sociaux. Sa famille le soutient également tout au long de ces mois intenses. Denis Malgin et sa femme Emelie sont devenus parents il y a un an, d'un petit Nate. «Je profite de chaque instant avec lui. Quand je rentre à la maison, même après des matches, et qu'il me sourit, tous les soucis sont oubliés». Le fait d'être père l'a transformé. «Ttant qu'on n'est pas devenu papa, on ne peut pas s'imaginer ces sentiments».

Les sentiments des Suisses à la Karjala Cup sont eux mitigés après la défaite en prolongation 2-3 contre les Finlandais jeudi, surtout en ayant mené 2-0. «Nous avons pourtant eu de bonnes chances de marquer plus de buts», souligne Denis Malgin. Samedi, dès 12h30, les Suédois attendent la Nati. La dernière fois que les Suisses ont gagné un duel contre les «Tre Kronor», c'était en avril 2016 (5-3). «Ils sont forts offensivement et en patinage», explique Denis Malgin. «Tout comme nous», ajoute-t-il cependant, confiant.