Samedi, Jamiro Reber a pu célébrer son premier but avec le HV71 Jönköping. Photo: imago/Bildbyran 1/6

Stephan Roth

Des souvenirs de Kevin Fiala refont surface! Le joueur de Suisse orientale a également joué pour le HV71 Jönköping de 2013 à 2015, enflammant à 18 ans le championnat suédois et s'offrant ainsi le droit de lancer sa carrière en NHL. Jamiro Reber (18 ans) n'est cependant probablement pas un talent d'exception comme l'attaquant des Los Angeles Kings, qui gagne 7,88 millions de dollars par an. Ainsi, contrairement à son aîné, qui avait été drafté au premier tour en tant que numéro 11 par Nashville, il a été ignoré l'été dernier lors de sa première année de repêchage.

Les 15 Suisses de l'histoire de la SHL Marcel Jenni (1999-2005, Färjestad) 302 matches

Martin Plüss (2004-08, Frölunda) 231

Martin Gerber (01/02, 04/05, 11-13, Färjestad, Växjö, Rögle) 191

Dean Kukan (2011-15, Lulea) 155

Lian Bichsel (2021-24, Leksand, Rögle) 118

Patrick von Gunten (2011/12, Frölunda) 57

Severin Blindenbacher (2008/09, Färjestad) 55

Kevin Fiala (2013-15, HV71) 45

Mirco Müller (2020/21, Leksand) 16

Tim Weber (2008-10, MoDo) 10

Dominik Egli (depuis 2024, Frölunda) 7

Jamiro Reber (depuis 2023, HV71) 7

Ken Jäger (2018/19, Rögle) 4

Ronnie Rüeger (2000/01, AIK Stockholm) 4

Pourtant, ce que l'Emmentalois a déjà réalisé en Suède n'est pas anodin. Le fils de l'ancien défenseur et directeur sportif de Langnau Jörg Reber a marqué son premier but en SHL samedi contre le leader Färjestad (6-3). En double supériorité numérique, alors que tout le monde s'attendait à une passe, l'international M20 a marqué d'un tir précis entre les jambières qui n'a laissé aucune chance au gardien Damian Clara.

Est-ce que c'était prévu? «Non, pas vraiment. Nous nous sommes entraînés à autre chose, mais j'avais tellement d'espace et j'ai vu une ouverture. J'ai donc essayé de le tromper d'un tir entre les jambes et j'ai réussi», a déclaré Jamiro Reber à hockeysverige.se.

Jamiro Reber: «J'avais les frissons»

Après son but, l'adolescent, qui a également réussi une passe décisive, a pu être fêté par les fans du HV71 dans une patinoire comble (6800 spectateurs) et a ensuite été désigné meilleur joueur du match. «C'était vraiment une belle sensation. J'avais les frissons», a déclaré le Bernois. «C'était très amusant. J'étais juste tellement heureux».

L'expert TV Sanny Lindström, qui a autrefois joué pour Rapperswil, a fait l'éloge du joueur sur TV4: «C'est bien qu'il entre et qu'il obtienne ce rôle. Il est né en 2006 et joue dans une situation à cinq contre trois. Je sais que HV71 a des blessures, mais il faut alors que des joueurs plus jeunes prennent le relais. Là, Reber est arrivé et a vraiment bien joué».

L'attaquant de 1,77 m jouait déjà la saison dernière avec les juniors U20 du HV71 et s'est ensuite montré convaincant lors des matches de préparation. Dernièrement, il a été utilisé comme centre de la deuxième ligne avec Mattias Tedenby (ex-Davos). «Je m'étais fixé comme objectif de jouer en SHL à un moment ou à un autre de la saison, mais je ne pensais pas avoir cette chance si tôt ou être présent dès le début».