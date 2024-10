Janne Puhakka (29 ans) a été abattu dimanche dans son propre appartement, le suspect étant son compagnon, de 37 ans son aîné. Photo: Instagram 1/5

Nicole Vandenbrouck et Matteo Bonomo

Tragique nouvelle en provenance de Finlande. L'ancien joueur de hockey sur glace Janne Puhakka (29 ans) aurait été tué par son mari, lequel est âgé de 66 ans. En 2019, Janne Puhakka a été le premier joueur de hockey finlandais à révéler son homosexualité.

Comme le rapporte le journal finlandais Ilta-Sanomat, le meurtre a eu lieu dimanche soir au domicile de Janne Puhakka et de son compagnon norvégien à Espoo. Selon ce rapport, le vétérinaire aurait tiré sur l'ex-profesionnel.

La police n'a pas voulu confirmer l'identité des personnes impliquées, mais l'enquête est en cours. C'est un passant qui a signalé l'incident à la police. Le suspect se serait rendu pacifiquement à l'arrivée de la police.

Matti Högmann, enquêteur: «Brutal et cruel»

«L'enquête n'en est qu'à ses débuts, mais nous avons déjà une bonne idée de ce qui s'est passé», a déclaré Matti Högmann, l'inspecteur principal de la police criminelle. «Il s'agit d'un acte particulièrement cruel et brutal». L'auteur présumé a été interrogé lundi matin.

Janne Puhakka et son partenaire se sont rencontrés il y a dix ans, lorsque l'international junior finlandais était engagé dans la ligue junior canadienne avec les Les Saguenéens de Chicoutimi (Québec). Le jeune homme, alors âgé de 19 ans, présentait toujours son partenaire comme son oncle, «parce que nous étions gênés par la différence d'âge de 37 ans», comme l'a déclaré Janne Puhakka au «New York Post» en 2022. A cette époque, personne ne connaissait encore son homosexualité. «J'avais peur de la manière dont je serais perçu dans le sport masculin par la suite».

Il a fait son coming-out un an et demi après la retraite

Janne Puhakka a évolué chez les Espoo Blues, où il a franchi tous les échelons juniors et a fait ses débuts en 2015/16 dans la plus haute ligue finlandaise avant la faillite du club. Il est resté une saison de plus dans son pays natal, jouant avec le nouveau club Espoo United en deuxième division, avant de partir pour la France et de rejoindre Gap. C'est là qu'il a raccroché ses patins au printemps 2018.

Environ un an et demi plus tard, Janne Puhakka est sorti de l'ombre et a avoué son homosexualité. Il s'est engagé activement pour les droits des personnes homosexuelles et a parlé publiquement de sa relation.