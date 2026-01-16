David Jobin fait partie des grandes figures de l'histoire du CP Berne et il vient de subir un traumatisme important. La tragédie de Crans-Montana le touche également, lui qui connaît personnellement l'une des victimes.

Cette légende du CP Berne dort avec une batte de baseball à côté de son lit

Ramona Bieri

David Jobin est une légende du CP Berne. De 1998 à 2017, l’ancien défenseur (44 ans aujourd'hui) a porté à 932 reprises le maillot des Ours et a conquis cinq titres de champion et plusieurs souvenirs bien concrets.

Parmi eux, une bague et quatre montres spéciales. Une seule se trouve encore aujourd’hui en sa possession car il y a un mois et demi, l’ex-hockeyeur professionnel a été victime d’un cambriolage. En plus des trois montres, les voleurs ont également emporté du matériel électronique. Un choc pour l'ancien hockeyeur.

«La nuit, je dors désormais avec une batte de baseball à côté de mon lit», confie-t-il à la «Berner Zeitung». Il précise toutefois ne pas avoir peur, «car il n’y a plus rien à prendre». En rentrant chez lui, il a remarqué que la porte reliant le garage à l’habitation était ouverte. Il a d’abord cru à un simple oubli. Jusqu’à ce qu’il découvre l’ampleur des dégâts: vitres brisées, armoires vidées. «Aujourd’hui encore, ces images me hantent», raconte-t-il.

La perte des montres est particulièrement douloureuse, car elles représentent des souvenirs uniques. Il ne lui reste que celle du titre de 2010, qu’il portait justement le jour du cambriolage. Mais ce qui le pèse le plus, c’est la certitude que des inconnus ont fouillé son intimité.

Profondément touché par l’incendie de Crans-Montana

Le cambriolage n’est toutefois pas la seule chose qui préoccupe Daniel Jobin. L’incendie catastrophique de Crans-Montana l’a également profondément marqué. Parmi les blessés graves figure la fille d’un ami proche. «Cela m’a bouleversé», confie-t-il. «Quand on est père de deux filles, on réalise brutalement à quel point tout peut basculer en un instant.»

Après la fin de sa carrière en 2017, Daniel Jobin a tourné le dos au hockey sur glace, alors qu’il aurait pu rester au CP Berne dans un rôle différent. Il a choisi une autre voie. Encore joueur, il avait suivi une formation d’expert immobilier. Aujourd’hui, il a fondé une plateforme d’échange de biens, comme des maisons ou des appartements.