Le président de la SIHF, Urs Kessler, a tenu une conférence de presse mercredi dans laquelle il a fait part de ses objectifs concernant l'avenir du hockey helvétique. La Swiss League doit être repensée.

Après 100 jours en poste, Urs Kessler, le nouveau président de la Fédération (SIHF), a fait un premier bilan devant la presse. Il a évoqué ses objectifs pour l'avenir du hockey suisse. Le Bernois âgé de 63 ans veut améliorer les structures et ramener le calme dans le petit monde du hockey helvétique. «Le plus grand danger de demain est le succès d'aujourd'hui», a-t-il imagé à Kloten lors d'une conférence de presse. Les récents succès font augmenter les attentes, et cela peut être contre-productif.

Le président a insisté sur l'importance de l'intérêt commun, qui doit primer sur les intérêts particuliers. «Nous voulons renforcer l'esprit d'équipe afin que tous tirent à la même corde, ce qui n'est hélas de loin pas le cas pour le moment», a-t-il dit. A long terme, toutes les Ligues et la Fédération devraient collaborer de manière plus étroite.

Davantage de derbies, moins de déplacements

Un point central de son agenda est constitué par la Swiss League, qui ne fonctionne pas. Elle doit être repensée, et un plan clair doit être mis en place d'ici la saison 2027/28. Urs Kessler a évoqué une fusion entre la Swiss League et la MyHockey League, avec deux groupes (est et ouest) qui permettraient d'avoir davantage de derbies et des déplacements plus courts et donc moins onéreux.

Le président estime par ailleurs que la National League devrait être réduite de 14 à 10 équipes, et qu'un système automatique de promotion et de relégation devrait être mis en place. Mais il se dit conscient que de telles réformes sont loin de faire l'unanimité chez de nombreux intéressés. «Attendre et espérer des temps meilleurs, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas minuit moins cinq, mais plutôt minuit cinq.»