La Suisse s'incline contre la République tchèque à Zurich

Après avoir été battue par la Suède jeudi, la Suisse s'est inclinée 3-5 contre la République tchèque lors de la deuxième journée des Swiss Hockey Games à Zurich. La sélection de Patrick Fischer terminera son tournoi dimanche contre la Finlande (15h45).

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'avant-dernier match de l'équipe de Suisse avant les Jeux olympiques de Milan a mis longtemps à décoller. Face à des Tchèques robustes, les hommes de Patrick Fischer ont peiné durant 40 minutes à imposer leur jeu. C'était pourtant l'un des objectifs avoués du sélectionneur au moment de préparer ce tournoi. Ces petites batailles dans les coins ont trop fréquemment été perdues pour pouvoir espérer imprimer du rythme à la rencontre.

C'est pourtant Gaëtan Haas qui a pu se créer la première occasion sérieuse à la 10e. Mais le gardien Dominik Pavlat a tenu les Tchèques à flots. Et deux minutes plus tard, ce sont les visiteurs qui ont pu ouvrir la marque. Dans un angle totalement impossible, Filip Chlapik a pu tromper Leonardo Genoni (12e, 0-1). Le tir de l'ancien joueur d'Ambri a nettoyé la toile d'araignée du but du portier zougois.

Trois minutes plus tard, la formation de Patrick Fischer a bien réagi. Sur une belle ouverture de Damien Riat, Calvin Thürkauf s'est présenté seul face au gardien tchèque. Le capitaine de Lugano, déjà très bon jeudi, a parfaitement trompé Dominik Pavlat (15e, 1-1). Les champions du monde 2024 ont inscrit un second but par Michael Spacek, un autre joueur d'Ambri (et de Genève) après seulement cinq minutes dans la seconde période (25e, 1-2).

Daniel Vozenilek face à Leonardo Genoni

Après une dizaine de minutes ternes, la Suisse a profité d'une supériorité numérique pour recoller une nouvelle fois au score. Mais la troupe de Patrick Fischer a marqué sur un contre très rapide de Dario Simion (35e, 2-2). Le Luganais a pu se faire oublier dans le dos de la défense tchèque pour se présenter à son tour seul face au portier adverse. Le sang froid du chasseur de but a fait la différence (35e, 2-2).

Théo Rochette s'est créé une occasion en fin de période. Mais l'essai du Lausannois a pu être arrêté par Pavlat (39e). Peu avant la deuxième pause, Leonardo Genoni a dû s'employer face à Daniel Vozenilek pour préserver l'égalité. Parfaitement décalé au deuxième poteau, le rugueux zougois a échoué face au gardien... de Zoug. les gardiens ont d'ailleurs été à l'honneur puisque Pavlat s'est illustré à la 44e sur un tir puissant de Dominik Egli de la ligne bleue.

Le doublé de Calvin Thürkauf

En fin de rencontre, Daniel Vozenilek a pu se «venger» face à Leonardo Genoni. L'ailier a dévié de manière peu académique un tir de la ligne bleue pour inscrire le troisième but de son équipe (49e, 3-2). Un but qui a eu le don de réveiller... la Suisse. Moins d'une minute plus tard, Damien Riat se débarrassait d'un défenseur pour mettre le feu autour du but tchèque. Sur le rebond, Calvin Thürkauf a inscrit son deuxième but dans le filet désert (50e, 3-3).

À cinq minutes de la sirène finale, Denis Malgin a bénéficié d'un puck parfait pour donner un premier avantage à son équipe. Mais le maître à jouer des Zurich Lions a échoué d'un rien devant le but tchèque. Là où l'attaquant suisse n'a pas été efficace, Filip Chlapik l'a été 60 secondes plus tard. Après avoir gagné son duel dans la bande, le No 14 a trompé Leonardo Genoni (56e, 3-4). Les Tchèques ont classé l'affaire dans la cage vide par Ondrej Beranek (59e, 3-5).

L'équipe de Patrick Fischer terminera son tournoi ce dimanche contre la Finlande (15h45). Avec point à son compteur, elle ne peut plus remporter ces Swiss Hockey Games puisque la Suède en est déjà à cinq unités après deux matches. Contre la formation nordique, les internationaux disputeront leur dernier match avant les Jeux olympiques. Ils auront donc une dernière occasion de séduire le sélectionneur pour le convaincre de les emmener avec lui à Milan en février prochain.