Les meilleures équipes féminines de hockey sur glace suisse se donnent rendez-vous à Lausanne les 16 et 17 janvier 2026 pour le très attendu Final Four de la Coupe nationale. La Vaudoise aréna accueillera ce week-end décisif, où seront disputées les demi-finales, la finale et le match pour la troisième place.

Le vendredi sera consacré aux deux demi-finales: le EV Zug affrontera les ZSC Lions à 17h00, tandis que le SC Langenthal Damen se mesurera aux HC Davos Ladies à 20h15. Le samedi, les équipes se retrouveront pour la finale à 18h00, précédée par le match pour la médaille de bronze à 14h00. La matinée sera animée par des tournois juniors U12, dont l’entrée est gratuite.

Promouvoir le hockey féminin

La Women's National Cup a pour objectif de promouvoir le hockey féminin en Suisse et de lui offrir une visibilité accrue. Cette édition rassemble 36 équipes venues de toutes les ligues du pays, de la SWHL-D à la PostFinance Women’s League.

Le format de la compétition favorise les confrontations inédites entre équipes de niveaux et de régions différentes, promettant un spectacle intense pour les amateurs de hockey. L’événement se veut un moment fort du calendrier annuel du hockey féminin, avec l’ambition de devenir une tradition incontournable à Lausanne. Les billets sont disponibles en ligne, et l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 16 ans.

Programme

Vendredi 16 janvier 2026 - Aréna

17h00: 1re demi-finale: EV Zug – ZSC Lions

20h15: 2e demi-finale: SC Langenthal Damen – HC Davos Ladies

Samedi 17 janvier 2026 - Aréna

10h00: Tournois juniors fille U12 - entrée gratuite

14h00: Match pour la 3e place

18h00: Finale