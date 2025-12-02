Ce fils d'une légende du hockey slovaque lutte pour sa vie

Roman Kukumberg Jr est entre la vie et la mort. Le joueur de 20 ans du Slovan Bratislava a eu un accident de la route ce mardi matin et a été placé dans un coma artificiel.

Blick Sport

Le hockey slovaque retient son souffle. Joueur du Slovan Bratislava, Roman Kukumberg Jr a été victime d'un accident de la route tôt ce mardi matin, sur l'autoroute R7 entre Kvetoslavov et Šamorín, dans l'ouest du pays. Gravement blessé notamment à la tête, l'attaquant de 20 ans a été placé dans un coma artificiel. Lors de l'incident, il était passager de l'un des véhicules impliqués et son état de santé est critique.

Son club, le Slovan Bratislava, a décidé de mettre sur pause toutes ses activités et a posté sur ses réseaux sociaux, apportant tout son soutien au joueur et à ses proches. Cette saison, Roman Kukumberg Jr a disputé 24 matches avec la formation de la capitale et a délivré un assist. Par le passé, il a également représenté la Slovaquie lors de deux Mondiaux U20.

Le Slovaque est aussi le fils de Roman Kukumberg Sr, légende du hockey dans son pays. Il a joué 12 saisons au plus haut niveau et est le premier joueur slovaque à avoir remporté la Coupe Gagarine, en 2010 avec Kazan. L'ex-joueur de 45 ans a disputé quatre Championnats du monde (2004, 2007, 2010 et 2013) et est actuellement l'entraîneur des Gladiators de Trnava.