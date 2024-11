La Suisse renoue enfin avec la victoire face à la Suède

L'équipe de Suisse a enfin renoué avec la victoire face à la Suède, après 3138 jours de disette et 16 défaites d'affilée.

La Suisse renoue avec la victoire et bat enfin la Suède. La troupe de Patrick Fischer s'est imposée 4-3 après les tirs au but face à la formation du capitaine Henrik Tömmernes (ex-GSHC) samedi à Helsinki. Des réussites de Damien Riat et de Théo Rochette ont permis à la sélection helvétique de faire la différence dans le «shootout». Gilles Senn a fait le reste du boulot, les quatre Suédois échouant dans cet exercice.

Le portier d'Ambri-Piotta a ainsi su conclure sur une note positive sa journée. Il avait permis à la Suède d'égaliser à la 45e sur une grossière bévue, perdant un puck qu'il pensait contrôler sous sa mitaine pour offrir le 3-3 à Emil Pettersson.

Merci au poteau

Sauvé par un poteau à 10 minutes de la fin du temps réglementaire sur un tir de Friberg, Senn s'était déjà rattrapé en réussissant une parade décisive à 92 secondes de la fin de la période supplémentaire sur une pénalité différée. Ses équipiers ont ensuite parfaitement géré les 92'' d'infériorité numérique qui ont suivi.

L'équipe de Suisse n'avait plus battu la Suède depuis le 7 avril 2016 et un succès 5-3 en préparation au championnat du monde. Elle a signé une prestation convaincante samedi, après avoir subi la pression suédoise durant les dix premières minutes de jeu, se montrant particulièrement disciplinée.

Fin de tournoi dimanche

La triplette Andrighetto-Malgin-Riat s'est aussi mise en évidence. Le premier nommé a signé un doublé, ouvrant la marque à la 13e avant d'inscrire le 3-2 en supériorité numérique, le deuxième réussissant pour sa part deux assists. Crédité d'une mention d'assistance sur le 1-0, Riat a en outre montré l'exemple aux tirs au but.

Battue en prolongation par la Finlande jeudi en ouverture de l'étape finlandaise de l'Euro Hockey Tour, l'équipe de Suisse terminera son tournoi dimanche, avec un match programmé également en début d'après-midi. Elle défiera la Tchéquie pour un «remake» de la finale du dernier Mondial, remportée 2-0 par les Tchèques.