Kevin Fiala a réuni stars de la NHL et invités surprises, dont un footballeur de légende, pour un match caritatif face aux ZSC Lions. L'objectif: offrir spectacle et buts au profit d’actions pour l’enfance et des clubs qui l’ont vu grandir.

Kevin Fiala, homme au grand coeur, réunit les stars de NHL pour la bonne cause

1/10 Kevin Fiala entre sur la glace, rayonnant. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

Stephan Roth

L’une des belles traditions du sport nord-américain a été importée vendredi à Zurich: voir des stars jouer en toute décontraction, avec un objectif caritatif.

Au printemps dernier, Kevin Fiala (29 ans) avait été nommé par son club pour le King Clancy Memorial Trophy, qui récompense les joueurs de NHL alliant leadership et engagement humanitaire. Cette année, le trophée est allé à l’Américano-Finlandais Aleksander Barkov, mais l’ailier suisse des Los Angeles Kings avait clairement montré qu’il avait un grand coeur.

Cette fois, il innove en Suisse: un match de charité opposant une sélection de stars NHL aux ZSC Lions, au profit de l’hôpital pour enfants de Saint-Gall et des sections juniors d’Uzwil et des ZSC/GCK Lions – deux clubs qui ont marqué ses débuts. Les enfants sont un sujet qui le touche particulièrement: en 2024, sa femme Jessica a donné naissance à leur fille Masie-Mae, après la douloureuse perte d’un autre bébé plus tôt dans l’année.

Des invités de marque… et quelques surprises

Tous les joueurs suisses évoluant en NHL ont répondu présent, à l’exception de Roman Josi, en convalescence. Le plateau était complété par de grosses pointures étrangères comme Lucas Raymond et Moritz Seider (Detroit) ou encore Tim Stützle (Ottawa).

Mais les 10 119 spectateurs ont aussi eu droit à deux figures inattendues chez les Fiala’s Friends: Andres Ambühl (41 ans), légende vivante du hockey suisse, et… Petr Cech (43 ans), l’ancien gardien mythique de Rennes, Chelsea et Arsenal, reconverti au hockey sur glace. Le Tchèque s’est d’ailleurs distingué: une seule rondelle au fond de ses filets avant de céder sa place à Akira Schmid à la pause.

Un match pour le plaisir

Après un hymne national chanté par Bastian Baker, place au spectacle: zéro mise en échec, zéro charge, que du jeu. Résultat: un 10-3 pour la sélection NHL face aux champions suisses et vainqueurs de la Champions League en titre.

Les buteurs côté Fiala’s Friends: Timo Meier, Raymond, Stützle (doublé), Marco Rossi, William Lagesson, Andres Ambühl, Kevin Fiala, J.J. Moser et Philipp Kurashev. Pour Zurich, Yannick Weber, Joel Henry et Jesper Frödén ont sauvé l’honneur.