Entraîneur de l'équipe de Suisse dames, Colin Muller a également dévoilé mercredi sa sélection pour les JO de Milan-Cortina 2026. Avec ses leaders et ses joueuses romandes.

Il a retenu 23 joueuses, dont une seule évolue dans un club romand: la défenseuse de Genève-Servette Laure Mériguet. Les joueuses les plus expérimentées de la sélection sont Alina Müller (27 ans) et Lara Stalder (31 ans).

La Zurichoise et la Lucernoise disputeront toutes les deux leurs quatrièmes Jeux olympiques, elles qui faisaient partie de l'équipe médaillée de bronze en 2014 à Sotchi. Kaleigh Quennec ou la nouvelle joueuse de PWHL (la ligue professionnelle nord-américaine) Nicole Vallario seront également de la partie le mois prochain en Italie.

La sélection suisse dames pour les JO de Milan-Cortina (6-22 février):

Gardiennes (3): Andrea Brändli (Frölunda/SWE), Saskia Maurer (Berne), Monja Wagner (Union College/USA).

Défenseuses (7): Alessia Baechler (Northeastern University/USA), Annic Büchi (Zoug), Lara Christen (Berne), Laure Mériguet (Genève-Servette), Shannon Sigrist (Zurich Lions), Nicole Vallario (New York/PWHL, USA), Stefanie Wetli (Berne).

Attaquantes (13): Leoni Balzer (Davos), Rahel Enzler (Zoug), Naemi Herzig (Holy Cross University/USA), Sinja Leemann (Berne), Lena-Marie Lutz (Ambri-Piotta), Alina Marti (Zoug), Alina Müller (Boston/PWHL, USA), Kaleigh Quennec (Berne), Noemi Ryhner (Zoug), Vanessa Schaefer (University of British Columbia/CAN), Lara Stalder (Zoug), Ivana Wey (Zoug), Laura Zimmermann (St. Cloud University/USA). Entraîneur: Colin Muller; assistant Alfons Malmström.