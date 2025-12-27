Kaliegh Quennec est l’un de nos coups de cœur de 2025. La hockeyeuse internationale suisse est devenue championne nationale avec Berne et va à n'en pas douter jouer un rôle lors des prochains JO avec la sélection helvétique.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le 27 mars 2025, le CP Berne est devenu champion de Suisse féminin en terrassant une équipe de Zoug qui semblait quasi imbattable en début de saison. Lors du match décisif, Kaleigh Quennec a inscrit un des buts les plus importants de sa carrière à 59'59'' alors que les joueuses de la capitale étaient menées 2-1. Au lieu de devoir repartir en Suisse centrale pour le match suivant, les Bernoises se sont imposées en prolongation.

Au-delà de ses indéniables qualités sportives, Kaleigh Quennec est également une ambassadrice rêvée pour le hockey féminin en Suisse. J'en ai eu la confirmation lors de sa venue aux Puckalistes, émission de «La Télé» dans laquelle j'ai eu la chance de la côtoyer durant une bonne heure. Simple, souriante, intéressante, elle a probablement donné envie à de nombreuses personnes de s'intéresser au hockey féminin.

Et cela tombe bien! Cette année 2026, la Suisse est qualifiée pour les Jeux olympiques de Milan où la Suisse pourra viser la médaille de bronze. Ne nous leurrons pas. L'or et l'argent semblent réservés aux Canadiennes et Américaines. Mais derrière, il y a une place à prendre. Comme ce fut le cas à Sochi en 2016, d'ailleurs.

Et comme si cette perspective n'était déjà pas suffisamment excitante, la Suisse va se frotter aux stars canadiennes. Ce sera le 7 février prochain. Cette rencontre sera spéciale pour toutes les Suissesses, bien évidemment. Mais elle le sera encore davantage pour la binationale canado-suisse qu'elle est.

Et si Kaleigh Quennec profitait de son voyage en Italie dans un mois pour s'assurer également d'être ma sportive suisse de 2026?