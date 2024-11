Des nouvelles des jeunes romands évoluant à l'étranger

Plusieurs jeunes internationaux juniors romands sont actuellement engagés à l'étranger au plus haut niveau. Comment se passe leur début de saison? Blick fait un tour d'horizon des six principaux éléments.

Ewan Huet dispute sa deuxième saison en WHL. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Chaque saison, plusieurs Romands poursuivent leur développement à l'étranger pour tenter de progresser dans un environnement plus compétitif que le championnat des juniors élites suisses. Plusieurs voies s'offrent à eux: le Canada, la Suède ou la Finlande. Cinq Romands sont actuellement engagés en CHL, la ligue junior canadienne qui regroupe la ligue de l'ouest, la québécoise et l'ontarienne. Un jeune attaquant a pris le pari de faire son trou en Finlande. Comment sont-ils entrés dans cette saison? Tour d'horizon.

David Bosson, Drummondville Voltigeurs (QMJHL), attaquant, 18 ans

Photo: Pius Koller

Le Fribourgeois avait quitté la BCF Arena pour rejoindre la puissante organisation des Zurich Lions en 2021. Après trois saisons sur les bords de la Limmat, l'attaquant a été drafté par les Voltigeurs de Drummondville en QMJHL, la ligue regroupant les équipes québécoises juniors. Parti durant l'été dans la ville située à un jet de pierre de Montréal, le capitaine de la sélection nationale M18 a déjà disputé 23 matches. Son bilan comptable? 2 buts et 4 passes décisives. Né en 2006, il fait partie des plus jeunes joueurs de son équipe.

Leo Braillard, Lethbridge Hurricanes (WHL), attaquant, 19 ans

Photo: freshfocus

Le Chaux-de-Fonnier de 19 ans vit une toute autre expérience que David Bosson. La saison dernière, il avait quitté la QMJHL pour se rendre dans la très compétitive WHL où il évolue pour les Lethbridge Hurricanes. Pour sa troisième année en Amérique du Nord déjà, il part sur de très bonnes bases puisqu'il a déjà trouvé le chemin des filets à neuf reprises en 17 matches seulement. Auteur de 22 puis de 34 points lors de ses deux premiers exercices au Canada, l'ailier suit une progression très régulière. Avant de traverser l'Atlantique, il évoluait sous les couleurs du HC Bienne qu'il avait rejoint en 2018 en provenance du canton de Neuchâtel.

Jordan Forget, Shawinigan Cataractes (QMJHL), attaquant, 18 ans

Photo: IMAGO/ZUMA Wire

La deuxième saison de Jordan Forget au sein des Cataractes de Shawinigan voit l'attaquant peiner à scorer puisqu'il ne compte qu'une passe décisive en 18 matches de QMJHL. Le fils de Dominic, près de 1000 matches de Swiss League, avait commencé sa carrière dans les juniors de Sierre avant de passer par Tramelan puis Lausanne. Au Québéc, il y côtoie Pascal Dupuis, un nom probablement familier pour les fans du HC Ajoie puisque l'attaquant au riche passé de NHL, avait joué à Porrentruy lors d'une grève de NHL.

Ewan Huet, Regina Pats (WHL), gardien, 19 ans

Photo: Pius Koller

Le fils d'une autre ancienne gloire fait partie de notre liste. Ewan Huet, gardien comme son père Cristobal, avait déjà fait le grand saut la saison dernière puisqu'il évoluait déjà au sein des Regina Pats. Lors de son premier exercice dans le Saskatchewan, il avait partagé le filet de manière équitable avec un autre espoir canadien, Kelton Pyne. Depuis le début de saison, il est plus souvent qu'à son tour sur le banc puisque son rival a disputé 15 matches sur 21. Problème? Ewan Huet n'a gagné qu'une de ses six rencontres et rend une fiche de 87,4% d'arrêts et encaisse 4,79 buts par match. Une régression dans les deux cas par rapport à la saison dernière.

Paul Mottard, Sport (Finlande M20), attaquant, 18 ans

Contrairement aux autres jeunes de cet article, l'ancien junior du HC Bienne a choisi un chemin différent pour arriver à son but: la Finlande. Tout juste âgé de 18 ans, le Genevois d'origine a pris la décision de s'expatrier en Finlande pour le compte du club de Sport dans la ville de Vaasa. Sur les bords du golfe de Botnie, le joueur de centre international junior monte en puissance avec l'équipe M20 puisqu'il a inscrit trois points lors des quatre derniers matches de son équipe. Il totalise sept unités en 18 matches. Dimanche, il a obtenu plus de 20 minutes de place pour la première fois. Un très bon signe pour la suite de sa saison en Finlande.

Basile Sansonnens, Rimouski Oceanic (QMJHL), défenseur, 18 ans

Photo: Pius Koller

Le défenseur gruérien a fait beaucoup parler cette année. Tout d'abord avec son transfert de Fribourg à Lausanne, puis par sa draft en NHL par les Vancouver Canucks (7e tour, 221e position). Pour poursuivre son développement, le solide défenseur est parti à Rimouski pour y évoluer sous les couleurs de l'Oceanic. Après 18 matches, l'arrière totalise trois points à son compteur sous les couleurs de l'entraîneur principal Joël Perrault (ex Langnau et Ambri) et de l'assistant Michel Ouellet (ex Fribourg).