Le HCC a su faire le job face à Winterhour. En ouverture de la saison de Swiss League, les Chaux-de-Fonniers se sont imposés 5-3 au terme d'un match décousu et renversant. De quoi lancer une saison 25/26 pleine d'ambition avec une victoire.

En ouverture de la saison de Swiss League, le HCC a dominé Winterthour 5-3 aux Mélèzes ce mardi soir au terme d'un match renversant. De quoi réjouir l'entraîneur Louis Matte. Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Après un début de match tendu durant lequel le HCC est tout de même arrivé à s’installer dans le camp zurichois, les Chaux-de-Fonniers ont longtemps peiné à se créer des occasions franches malgré un power-play dès la deuxième minute. Dangereux sur contre-attaque, Winterthour a fait douter le HCC jusqu’à la toute fin du premier tiers-temps, bien que la plus grosse occasion ait été pour les Abeilles sur un tir de Toms Andersons venu s’écraser sur la latte. Il a fallu attendre la 18e minute de jeu pour que la recrue du HCC Matthew Boucher glisse le puck entre les jambe de Damian Stettler et permette aux hommes de Louis Matte de mener 1-0.

«Il faut donner crédit à Winterthour qui a bien joué, mais c’est vrai qu’on s’est compliqué la vie au lieu de jouer simple parfois», lançait Louis Matte, entraîneur de HCC, au terme de la rencontre. «Mais l’essentiel était forcément de commencer avec une victoire.»

Un deuxième tiers renversant

Dès le retour des vestiaires, le HCC confirmait sa bonne fin de premier tiers-temps et doublait la mise à la 25e minute après un magnifique rush solitaire du Norvégien Sondre Olden. Cette marge de sécurité ne durait malgré tout que deux minutes, lorsque Justin Gull venait nettoyer la lucarne de Santo Simmchen. S’en suivaient alors trois minutes de chaos, Winterthour mettant une grosse pression sur le but de ce même Santo Simmchen. A peine l’intensité du match retombée, Devin Muller crucifiait les Chaux-de-Fonniers et égalisait à 2-2 à la 33e minute, avant qu'Emil Molin n’inscrive le 2-3, tout juste 33 secondes plus tard.

«Défensivement c’était brouillon dans ce deuxième tiers», analyse le technicien. «Ils ont mis ont grosse pression.»

Heureusement pour les Chaux-de-Fonniers, Anthony Huguenin ne se faisait pas prier pour sonner la révolte deux minutes plus tard. A 5 contre 4, le Neuchâtelois était décalé plein axe à la ligne bleue et envoyait un missile dans la lucarne. Ce même Huguenin passera proche du copié-collé une minute avant la pause, mais son tir frôlera cette fois la cage de Damian Stettler.

Clinique en powerplay

Le HCC est enfin parvenu à reprendre l’avantage dans cette journée d’ouverture de Swiss League au début du troisième tiers. Après Matthew Boucher en début de match, le quatrième but est venu d’une autre recrue, Thibault Frossard, qui pouvait dévier un centre de Stefan Rüegsegger dans les filets zurichois. Ce même Stefan Rüegsegger se retrouvait à la finition quelques minutes plus plus tard lorsqu’il expédiait un centre au deuxième poteau dans le but vide alors que le HCC était en supériorité numérique après la pénalité d’Ogi.

«Même si tu fais des erreurs, il faut trouver le moyen d’élever ton niveau de jeu et de gagner. On a réussi à marquer deux fois en power-play en c’est ce qui nous permet de gagner le match», conclut l’entraîneur chaux-de-fonnier.

Grandes ambitions

Le HCC lance donc sa saison avec une victoire laborieuse, mais une victoire quand même, lui qui aspire à faire mieux que la saison dernière et son élimination en quarts de finale des play-off.

«On veut forcément jouer le haut de classement, on a remporté deux titres sur les trois dernières années. On va essayer d’être dans les quatre premiers», explique Louis Matte à Blick au terme de la rencontre.

Un été agité aux Mélèzes

Pour arriver à ses objectifs, le club neuchâtelois s’est beaucoup renforcé cet été, avec huit nouveaux joueurs, dont deux buteurs ce soir en les personnes de Matthew Boucher et Thibault Frossard.

«Ces transferts étaient la première étape pour être plus compétitif cette saison. Maintenant il faudra voir tactiquement comment les autres équipes nous jouent. Ce soir on a subi beaucoup de pression, donc il faudra peut être s’ajuster pour les prochains matchs», conclut-il. Le HCC enchainera vendredi avec un déplacement à Bellinzone. Les ambitions sont affichées: «il n’y a plus qu’à», comme on dit.