La Suisse affrontera la Hongrie avant le Mondial

La Suisse affrontera deux fois la Hongrie pour préparer au mieux «son» Championnat du monde (15-31 mai). La sélection de Patrick Fischer jouera à Bienne les 23 et 24 avril.

Les Helvètes avaient largement dominé les Magyars lors du dernier Mondial en s'imposant 10-0. Ce double duel interviendra une semaine après celui agendé les 16 et 17 avril chez le quatrième des derniers Jeux olympiques, la Slovaquie.

Grosse préparation

Les troisième et quatrième semaines de préparation, la Suisse sera engagée dans l'Euro Hockey Tour. Les hockeyeurs à croix blanche joueront le 30 avril contre la Suède (à Jönköping) puis les 2 et 3 mai contre la Finlande et la Tchéquie (à Budweis).

Ils retrouveront enfin ces trois équipes la semaine suivante à Ängelholm (7, 9 et 10 mai). Tous ces matches doivent servir à préparer au mieux le Mondial, que la Suisse débutera le 15 mai à Zurich face aux Etats-Unis.