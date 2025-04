Les Suissesses s'inclinent logiquement devant le Canada

Les Suissesses ont quelques jours de repos avant de jouer contre la Finlande. Photo: IMAGO/CTK Photo

La Suisse n'a pas pesé lourd face au Canada pour son deuxième match au Championnat du monde dames en Tchéquie. A Ceske Budejovice, les Suissesses se sont inclinées 4-0.

En ce monde, rien n'est certain, hormis la mort, les impôts et l'équipe de Suisse féminine qui perd contre le Canada. Après avoir plutôt bien résisté lors du tiers initial en n'encaissant qu'un but, les joueuses de Colin Müller ont cédé juste avant la mi-match en capitulant à trois reprises.

La Suisse va maintenant avoir droit à quelques jours de repos avant d'affronter la Finlande lundi. Les Nordiques n'ont guère brillé jusqu'ici, se faisant battre 7-1 par les États-Unis et 5-0 par le Canada.