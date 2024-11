Swiss League: Cinq scénarios pour sauver la deuxième division

1/4 Sierre et Chaux-de-Fonds vont-ils participer au renouveau de la Swiss League? Photo: Pascal Muller/freshfocus

Marcel Allemann

1 Tourner en rond

La National League continue avec 14 équipes, la Swiss League essaie de survivre avec 10 équipes. La possibilité d'une promotion en première division reste certes théoriquement possible via le barrage, mais dans les faits, elle paraît impossible.

Avantages: Les 14 clubs de l'élite ont une sécurité pour planifier leur avenir puisqu'une relégation devient de moins en moins réaliste.

Inconvénients: La deuxième division aura du mal à survivre ainsi. Dans les conditions et incertitudes actuelles, personne ne veut actuellement y monter officiellement. Bellinzone envisage de se retirer à la fin de la saison. La situation de Winterthour est également fragile en l'absence de perspectives. Et si le peloton se réduit à neuf ou huit équipes, les autres clubs seront eux aussi confrontés à des difficultés supplémentaires. Un cercle vicieux.

2 National League à 12 équipes et Swiss League à 10 ou 12

Ce n'est un secret pour personne: ce serait la meilleure solution. C'est ce qui a existé et c'est ainsi que cela a le mieux fonctionné dans les deux ligues.

Avantages: La National League est de retour à une taille raisonnable. La Swiss League est renforcée par deux clubs phares. Et la probabilité d'une promotion/relégation équitable serait à nouveau beaucoup plus grande.

Inconvénients: Deux clubs devraient descendre de la National League. La peur de cela est énorme, cette variante ne trouve donc pas de majorité dans l'état actuel des choses. Il faudrait donc d'autres moyens de pression. Le nouveau contrat TV (dès 27/28) pourrait en être un si le partenaire (actuellement Sunrise avec Mysports) exigeait une ligue plus petite. Les négociations débuteront probablement l'année prochaine et représentent entre-temps un grand espoir d'échapper au cercle vicieux.

3 la National League et la Swiss League à 10 équipes

Quatre équipes descendent de National League et forment une deuxième ligue de haut niveau avec les six meilleures équipes de Swiss League. Il y a une perméabilité entre les ligues au moyen d'un barrage ou d'une promotion/relégation directe.

Avantages: Ce serait sans doute encore meilleure que la variante 2 pour le niveau et l'avenir du hockey sur glace suisse. La National League serait une ligue de tout haut niveau, tandis que la Swiss League serait peut-être la deuxième ligue nationale la meilleure et la plus attractive d'Europe.

Inconvénients: Quatre équipes devraient être reléguées de National League et vivre avec les conséquences. La remontée est difficile en raison de la forte concurrence. Les chances que cette variante puisse obtenir une majorité sont nulles.

4 National League à 16, Swiss League et la MyHockey League fusionnées

Les équipes de la Swiss League les plus ambitieuses se voient offrir une chance de promotion, puis la Swiss League est dissoute et fusionnée avec la MHL. La National League est une ligue professionnelle plus ou moins fermée, la deuxième plus haute ligue est une ligue amateur.

Avantages: Deux équipes peuvent se soustraire au cercle vicieux de la Swiss League. La structure de ce que sont les affaires professionnelles et le domaine amateur serait claire.

Inconvénients: Une National League avec 16 équipes est trop grande. Et séparer à ce point les deux ligues supérieures ne devrait pas être favorable à la relève. Les chances que cette solution soit acceptée par la majorité sont également nulles.

5 National League à 14, regroupement de Swiss League avec 2 à 6 équipes de la MyHockey League.

La Swiss League devient une ligue semi-professionnelle et amateur mixte de 12 à 16 équipes, divisée en un groupe Est et un groupe Ouest. Des équipes de la MHL s'y joignent, sans toutefois devoir se surpasser financièrement - avec les budgets actuels, les dépenses actuelles, l'infrastructure actuelle, sans étrangers. La MHL est dissoute, ceux qui ne font pas partie de la Swiss League jouent en 1re ligue (trois groupes régionaux).

Avantages: Il y a davantage de derbies pour les clubs, on peut donc s'attendre à une augmentation du nombre de spectateurs et des recettes. Il n'y a pas de longs déplacements lors de la première phase du championnat. D'un point de vue réaliste, c'est l'option qui peut être mise en place le plus rapidement - peut-être déjà pour 2026/27 - et qui a éventuellement des chances de trouver une majorité.

Inconvénients: Le risque de dilution par une ligue aussi hétéroclite et une baisse du niveau. Il n'est pas certain que les talents y soient suffisamment mis en évidence. Il y a certes des personnes intéressées par un tel format de compétition. S'il arrive à maturité, il a certains soutiens. Mais il y a également des contradicteurs aussi bien dans la Swiss League que dans la MHL. Il semble peu probable qu'il s'agisse vraiment d'une solution pour sortir du cercle vicieux qui rencontre l'approbation de tous.