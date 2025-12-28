La victoire de Prague samedi contre Helsinki (4-1) a clarifié la situation pour Fribourg Gottéron. Avant leur dernier match face aux Finlandais, les Dragons ont de grandes chances de se qualifier directement pour les demi-finales.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après un premier match remporté face à Prague (5-2), Fribourg Gottéron est en tête du groupe Torriani de la Coupe Spengler avec trois points. Les Tchèques sont revenus à la hauteur des tenants du titre grâce à leur succès face à Helsinki (4-1). La situation au classement:

1. Fribourg Gottéron 1 match, 3 points (5-2)

2. Sparta Prague 2 matches, 3 points (6-6)

3. IFK Helsinki 1 match, 0 point (1-4)

Ce résultat a fait sacrément les affaires des Dragons qui sont en position de force pour terminer en tête de leur poule. Une place qui les qualifierait directement en demi-finales de la Coupe Spengler. Voici les différents scénarios.

1 Fribourg gagne

Aucun suspense. Avec deux victoires en deux matches, les pensionnaires de la BCF Arena termineraient en tête de leur poule peu importe s'ils gagnent en 60 minutes ou après prolongation ou tirs aux buts.

2 Fribourg marque un point

Tout autre résultat qu'une défaite en 60 minutes qualifierait directement les hommes de Roger Rönnnberg pour les demi-finales. En ne marquant qu'un point, les Dragons seraient déjà assurés de terminer à la première place de leur groupe avec quatre unités à leur compteur.

3 Fribourg Gottéron perd de peu

Actuellement, les Dragons ont un différentiel de buts de +3 et Helsinki de -3, tandis que le Sparta Prague est à +/- 0. En cas d'égalité générale à trois points et donc en cas de défaite en 60 minutes de Fribourg, les critères suivants seraient déterminants.

1. Les points lors des confrontations directes. Tout le monde aurait une victoire, ce qui ne départagerait personne

2. La meilleure différence de buts.

Et c'est précisément là que cela se jouerait. Si Fribourg Gottéron perd par deux buts d'écart maximum, les Dragons sont qualifiés avec une différence de buts de +1, contre -1 à Helsinki et 0 à Prague.

Et en cas de défaite par trois buts d'écart? Le point suivant serait décisif:

3. Le plus grand nombre de buts marqués. Si les Fribourgeois perdent de trois longueurs, mais inscrivent au moins deux buts (défaite 2-5, 3-6, 4-7 etc), ils sont qualifiés directement pour les demi-finales en raison du nombre de buts marqués supérieur aux autres formations de son groupe.

4 Fribourg perd de plus de trois buts d'écart

Les Dragons devront passer par un barrage. Suivant l'ampleur du score, soit Prague, soit Helsinki sera qualifié.