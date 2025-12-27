Les supporters de Fribourg Gottéron ont envahi Davos pour l'ouverture de la Coupe Spengler. Ils étaient près de 3000 dans la station grisonne pour la rencontre face au Sparta Prague. Reportage en immersion.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsque les organisateurs de la Coupe Spengler ont prévu le programme, ils ont assuré aux fans de Fribourg Gottéron un match: le vendredi 26 à 15h10. La suite des rencontres était tributaire des premiers résultats. «Dès que l'on était sûrs de pouvoir voir notre équipe pour le premier match, on a immédiatement réservé notre billet et le voyage en bus, précise Christophe et ses amis, rencontrés en ville de Davos à quelques heures du début du match. Cette année, ce n'est pas la Spengler, mais la Coupe Sprunger.»

Comme les trois amis, ils sont nombreux à s'être levés aux aurores pour effectuer le pèlerinage de Davos. «Lorsque nous avons dû nous lever pour être à 6h30 à Avry-devant-Pont afin d'embarquer dans le bus, je dois quand même dire que c'était compliqué», rigole Isabelle, présente dans les Grisons avec ses deux fils. De nombreux convois ont pris la direction des hauts de Landquart. «Au restoroute du Glarnerland, il n'y avait que des fans de Fribourg. Si nous disions 'Allez Gottéron' à la caisse, nous avions 10% de rabais». Renseignement pris, le gérant du lieu est également un fan de l'équipe de la BCF Arena.

Entre 2500 et 3000 fans des Dragons

Quelque 60 km plus loin, un signe ne trompe pas aux alentours du stade de glace davosien. En tenant la porte à une personne, on répond naturellement en français. En ce jour d'ouverture de la Coupe Spengler, les fans de Fribourg Gottéron sont absolument partout. Près de trois heures avant le premier match du tournoi grison, les supporters des Dragons ont envahi la station rhétique. «Je reconnais plus de gens ici qu'à la BCF Arena», rigole Cédric, croisé sous la «Fan Zelt» à deux pas de la cathédrale davosienne.

L'impression de ce fan des Dragons n'est de loin pas usurpée. «Nous attendons entre 2500 et 3000 fans de Fribourg Gottéron pour ce match d'ouverture», nous détaille Marc-André Berset, responsable de la communication de la formation fribourgeoise. Difficile de remettre en cause l'estimation du communicant des Dragons en trainant autour de l'arène grisonne. «Pour moi, il y a déjà 2300 Fribourgeois dans la tente des fans», ironise Pascal, un Gruérien présent à Davos pour la première fois.

Fondue et schlager

C'est encore plus flagrant au moment de rentrer dans le chalet fribourgeois, haut lieu des journées - et des soirées - davosiennes. L'enceinte boisée accueillait déjà plusieurs dizaines de supporters des Dragons quelques heures avant le coup d'envoi de la première rencontre du tournoi. À un jet de puck de cet endroit, les cars partis voici quelques heures arrivent les uns après les autres. Et les hordes de Fribourgeois déferlent, avec chemises edelweiss et maillots de Fribourg Gottéron, dans le local temporaire qui commence doucement à être plein (comme certains fans...).

Entre l'odeur de fondue quasi permanente - voire envahissante - et la schlager, on se serait cru à mi-chemin entre un giron en Gruyère et une étape de Coupe du monde de ski à Schladming. Cela tombe bien, Davos se trouve quasi à mi-chemin entre les deux lieux à vol de Dragon. Pour s'attabler dans le chalet, il fallait avoir pris les devants. Chaque caquelon était déjà réservé longtemps à l'avance. «On m'a dit que 400 demandes avaient été faites pour une centaine de réservations possibles», détaille un supporter déçu de n'avoir pas pu manger sa fondue entre les deux matches de ce premier jour. Il faut dire que le club avait fait le nécessaire pour que l'édition 2025 soit à la hauteur de celle de 2024, qui a vu Fribourg triompher à Davos.

Tout au long de la rencontre, les fans des Dragons ont donné de la voix pour mettre de l'ambiance. Grâce à ce succès, le programme de Fribourg Gottéron est désormais clair. «J'ai également des billets pour le match de samedi à 15h10, nous avoue François, supporter glânois. J'avais tablé sur une possible défaite face à Prague... J'espère pouvoir les revendre et en acheter pour dimanche.»

Environ 48 heures après sa première victoire, Gottéron se frottera à Helsinki. Il se peut que la montée à l'alpage des Fribourgeois soit moins impressionnante que celle de vendredi. «Je suis en train d'appeler des amis pour qu'ils montent, précise ce fan des Dragons avec un maillot de Christoph Bertschy sur le dos. Les vrais fans de Fribourg n'ont pas le droit de rater ça.» Toutes les personnes présentes à Davos en ce vendredi ne lui donneront probablement pas tort.