Annoncé comme entraîneur assistant du Team Canada lors de la Coupe Spengler, Patrice Lefebvre n'est finalement pas présent à Davos. Entre temps, il a été suspendu pour deux matches à la suite d'une altercation avec un entraîneur adverse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Voici un mois, le Team Canada avait annoncé ses assistants pour la Coupe Spengler. Michel Therrien, coach principal, avait glissé une petite surprise dans son staff. Patrice Lefebvre, actuel entraîneur de Forward Morges, était censé monter à Davos durant les fêtes de fin d'année. Une nomination qui a surpris beaucoup de monde.

Coach principal pour la première année dans le club vaudois, le Québécois n'avait jamais eu les honneurs de faire partie du programme de Hockey Canada. Entraîneur assistant en LNB ou en QMJHL, la ligue junior québécoise, il avait également dirigé plusieurs équipes de première division italienne. Autant dire que cette présence à Davos représentait une opportunité incroyable voire inespérée pour lui.

Altercation contre Prilly

Mais vendredi soir pour le premier match de la sélection nord-américaine, Patrice Lefebvre n'était pas présent sur le banc. Une demie-surprise puisqu'il avait disparu du staff sur le site internet de la Fédération voici une petite semaine.

Depuis l'annonce de sa convocation aux Grisons, il y a toutefois eu une grosse histoire autour de l'ancien chasseur de buts de LNB, notamment avec Bienne et Lausanne. Selon «20 minutes», Patrice Lefebvre était sous le coup d'une enquête après avoir empoigné l'entraîneur de Prilly au terme d'un match de 1re ligue début décembre. Le média même relayé des images de la scène.

Suspension de deux matches

Est-ce à dire que la décision de ne plus convoquer Patrice Lefebvre est liée à cette embarrassante histoire? Contacté par nos soins, Hockey Canada a laconiquement commenté cette absence. «Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, Patrice Lefebvre ne fera pas partie de notre staff d’entraîneurs pour ce tournoi, mais nous sommes convaincus que le reste du groupe d'entraîneurs est bien préparé pour diriger le Team Canada. Nous ne ferons aucun autre commentaire concernant l’absence de Patrice.»

Selon nos informations, la procédure disciplinaire concernant le technicien est terminée. Le coach a depuis été suspendu par le juge unique du hockey amateur pour deux rencontres. Une sanction qui n'a évidemment aucune influence sur la disponibilité du Canadien pour rejoindre le Team Canada à Davos. Selon «20 minutes», la décision de ne plus faire appel aux services de Patrice Lefebvre aurait été prise par la commission de discipline de la Fédération à la feuille d'érable. Une info que la faîtière du hockey n'a pas souhaitée commenter.

Il y a fort à parier qu'après les énormes scandales de violence et d'abus qui ont dû être gérés, Hockey Canada n'a pas souhaité prendre le moindre risque d'un dégât d'image. Nous avons tenté de contacter Patrice Lefebvre par l'intermédiaire de son club, mais il n'a pas souhaité commenter.