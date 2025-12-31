Le HC Davos a reconquis son titre lors de la Coupe Spengler. Les Grisons se sont défaits en finale de la vaillante sélection d'universitaires américains pour remporter un 17e trophée.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En 2023, le HC Davos avait égalé le record du Team Canada avec une 16e victoire lors de la Coupe Spengler. Après avoir cédé son titre pendant un an à Fribourg Gottéron, le HCD triomphe à nouveau grâce à trois buts tardifs pour faire passer le score de 3-3 à 6-3.

Cette victoire en finale est un vrai tour de force pour la troupe de Josh Holden. En effet, les Grisons disputaient ce mercredi leur cinquième match... en cinq jours! Un programme titanesque puisqu'ils avaient dû passer par un barrage pour atteindre la demi-finale. L'an dernier, Straubing avait implosé lors de la finale dans pareilles circonstances avec une défaite 7-2.

Corvi assure la victoire

Mais la troupe emmenée par Enzo Corvi (au repos mardi soir) a trouvé un moyen de passer l'épaule sur le tard. Alors que le score est longtemps resté bloqué à 3-3, Rasmus Asplund a manqué une cage ouverte. Il ne restait que dix minutes à jouer et la rencontre semblait destinée à se jouer en prolongation.

Mais c'était sans compter sur Filip Zadina. À moins de cinq minutes de la sirène finale, le Tchèque a pu récupérer un puck en zone offensive, se défaire d'un adversaire et tromper le gardien adverse. Enzo Corvi, génial maître à jouer des Grisons, a assuré le succès de son équipe en inscrivant le 5-3. Le 6-3 de Matej Stransky a presque donné une allure trop sévère au score.

Première réussie

Avant le tournoi, on était en droit de se demander ce que valait cette sélection de joueurs issus du championnat universitaire américain (NCAA). Après une semaine dans les Alpes grisonnes, ils ont dissipé tous les doutes. Talentueux, rapides, enthousiasmants: bref, ils ont conquis le public de la Coupe Spengler et apporté un vrai vent de fraîcheur.

L'an prochain, l'équipe de NCAA pourrait bien recevoir une nouvelle invitation pour venir passer les fêtes de fin d'année à Davos. Pour l'intérêt du tournoi, ce serait une vraie plus-value tant cette jeune équipe a plu. Fribourg Gottéron, pour sa part, ne devrait pas être de retour. Il y a fort à parier que Langnau soit l'autre équipe suisse présente dans les Grisons avec, évidemment, le HC Davos, tenant du titre.