Marcel Allemann , Stephan Roth et Grégory Beaud

Leo Komarov (38 ans, attaquant, Davos)

Champion du monde, double vice-champion du monde, champion olympique et encore médaillé de bronze aux Jeux. Le palmarès de l’attaquant donne le tournis. En Finlande, il est une véritable légende. À la Coupe Spengler, l’ancien champion du monde, aujourd’hui sans contrat mais loin d’avoir rangé les patins, vient prêter main-forte à l’équipe hôte de Davos. Né dans l’actuelle Estonie avant d’émigrer très jeune en Finlande avec sa famille, le binational finno-russe a aussi laissé son empreinte en NHL durant huit saisons, à Toronto puis chez les Islanders. Ces deux dernières années, il est revenu jouer au pays, à l’IFK Helsinki, avec lequel il a déjà disputé la Coupe Spengler. Un tournoi où son style rugueux et physique n’est jamais passé inaperçu.

James Reimer (37 ans, gardien, Team Canada)

Le vétéran canadien affiche lui aussi une carrière impressionnante. Il a disputé 536 matches de NHL sous les couleurs de Toronto, San Jose, la Floride, la Caroline, Detroit, Anaheim et Buffalo, franchise pour laquelle il a encore gardé les buts à 22 reprises la saison dernière. Depuis, plus aucune porte ne s’est ouverte en NHL. Un essai à Toronto n’a rien donné et le gardien de 190 cm, qui a engrangé plus de 35 millions de dollars bruts au cours de sa carrière, a également décliné certaines offres pour des raisons familiales. Il s’est entretenu physiquement avec des équipes juniors canadiennes avant de se préparer spécifiquement pour la Coupe Spengler avec Rapperswil. Dans une interview publiée sur le site du club, il a confié vouloir gagner le tournoi à Davos et se rappeler au bon souvenir de futurs employeurs.

Zam Plante (21, attaquant, US Collegiate Selects)

Derek Plante (54 ans) connaît bien la Suisse. Il a porté le maillot des ZSC Lions lors de la saison 2002/03, avant de renforcer Davos lors de la Coupe Spengler de la même année. Aujourd’hui, la relève est assurée. Son fils aîné, Zam, marche dans ses pas et fait partie de la sélection universitaire américaine NCAA. Choisi au cinquième tour de la draft NHL par Pittsburgh, il est l’un des moteurs offensifs, avec son frère Max (19 ans), de l’Université de Minnesota-Duluth. Drafté au deuxième tour par Detroit, Max n’a pas été libéré pour la Coupe Spengler, puisqu'il représente les États-Unis au Mondial M20. Et la fratrie ne s’arrête pas là. Le petit dernier, Victor Plante (17 ans), est déjà annoncé comme un choix potentiel du deuxième tour de la prochaine draft. Une vraie dynastie. À noter que le patriarche a, lui aussi, bouclé sa carrière en Suisse, avec une saison de LNB à Langenthal en 2007/08.

Petr Kodytek (27 ans, attaquant, IFK Helsinki)

Cela peut surprendre de voir l’international tchèque, présent au Mondial 2025, poursuivre sa carrière en Finlande, alors que les meilleurs clubs de son pays offrent des contrats très lucratifs. L’attaquant avait choisi la Finlande en 2023 pour faire progresser son jeu et y est resté depuis, malgré des rumeurs persistantes cet été l’envoyant à Trinec. À l’IFK Helsinki, tout n’a toutefois pas été simple. La saison dernière, Kodytek a provoqué un véritable scandale en donnant un coup de pied à son adversaire Peter Tiivola après un match contre Ässät Pori, avant d’adresser un doigt d’honneur au banc adverse. Il s’était ensuite excusé auprès de Tiivola, évoquant une réaction émotionnelle excessive. La sanction avait été lourde: sept matches de suspension.

Kristian Vesalainen (26 ans, attaquant, Sparta Prague)

Star du championnat du monde M18 en 2017, meilleur buteur et MVP du tournoi, il s’était logiquement ouvert les portes de la NHL en devenant un choix de premier tour des Winnipeg Jets. Mais le Finlandais n’a jamais répondu aux attentes outre-Atlantique. En 74 matches de NHL, il n’a inscrit que deux buts et délivré trois assists, avant de rentrer en Europe en 2023. Son passage à Hämeenlinna n’a pas non plus convaincu et le club s’est séparé de lui juste avant Noël, en le transférant au Sparta Prague. Selon plusieurs sources finlandaises, Vesalainen dispose d’un immense talent, mais son éthique de travail poserait question. Déjà présent à la Coupe Spengler en 2022 avec l’IFK Helsinki, il se retrouve à Davos face à une nouvelle opportunité. Reste à voir comment il saisira ce nouveau départ sous les couleurs pragoises.

Daniel Mäkiaho (24 ans, attaquant, IFK Helsinki)

L'attaquant du club finlandais est certes le meilleur compteur de son équipe en Liiga. Cela en fait évidemment déjà un joueur à suivre pour cette seule raison. Mais ce n'est pas tout. L'ailier n'est autre que le fils de Toni Mäkiaho, le bison de nordique qui a joué deux bouts de saison avec Fribourg Gottéron. Et cela tombe bien, le fiston va se frotter à l'ancienne formation de son père. Lors des saisons 2005/2006 et 2007/2008, Toni Mäkiaho avait en tout porté le maillot des Dragons à 45 reprises et n'avait jamais dégagé une impression de finesse. Mais son physique de déménageur et ses charges ont probablement marqué les esprits de certains suiveurs des Dragons.