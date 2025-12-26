Tenant du titre, Fribourg Gottéron s'est facilement débarrassé du Sparta Prague en ouverture de la Coupe Spengler (5-2). Pour son premier match dans ce tournoi, Attilio Biasca a vu double.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron pouvait difficilement mieux commencer la défense de son titre sur les hauts de Landquart. Dès la 2e minute, les Dragons ont viré en tête à la suite d'un puck récupéré en zone neutre par le si précieux Henrik Borgström. Le Finlandais a transmis à Attilio Biasca. L'ailier s'est chargé de planter le 1-0 au-dessus de l'épaule de Jakub Kovar, titulaire devant le filet du Sparta.

La suite de la première période a été relativement équilibrée avec, peut-être, un léger avantage aux Tchèques. En supériorité numérique, Devin Shore s'est créé la meilleure action pour Prague. Mais son tir sur réception a été quelque peu voilé, de quoi permettre à Reto Berra d'effectuer, finalement, un arrêt assez simple.

Biasca voit double

Lors de la seconde période, la patinoire quasi totalement acquise à la cause des Dragons a stressé durant près de vingt minutes. Les Tchèques, largement plus en jambe, se sont créé de nombreuses occasions par Krystof Hrablik (25e), Devin Shore (27e) ou encore Jakub Krecik (30e). À chaque fois, Reto Berra s'en est bien sorti. Le gardien zurichois des Dragons a été aidé par la chance sur un missile de Devin Shore (34e). L'envoi de l'attaquant du Sparta s'est écrasé sur la barre transversale.

Malgré cette pression constante des Tchèques, Fribourg Gottéron a trouvé un moyen de virer en tête après 40 minutes avec deux longueurs d'avance. À la suite d'une pénalité stupide concédée par David Nemecek, les Dragons ont pu bénéficier d'un power-play. Parfaitement servi par Marcus Sörensen, Attilio Biasca a inscrit son deuxième but de l'après-midi d'un tir direct (39e, 2-0). À 22 ans seulement, le jeune ailier disputait son premier match en carrière dans le tournoi grison.

Face à Helsinki dimanche

Lors de l'ultime période, le suspense n'a pas duré. En power-play, Fribourg a immédiatement inscrit le 3-0 par Henrik Borgström après 19 secondes de jeu sur une passe parfaite de Marcus Sörensen. Le match était plié. Les hommes de Roger Rönnberg ont parachevé leur match parfait par une action collective magnifique ponctuée par Marcus Sörensen (49e, 4-0). Le Suédois a été parfaitement servi par Sandro Schmid pour inscrire un but dans un filet quasi désert. Le but de Pavel Kousal (51e, 4-1) n'a évidemment rien changé. Surtout que Marcus Sörensen a inscrit le 5-1 dans la cage vide (59e). À six secondes de la sirène finale, Devin Shore a marqué le 5-2 à 5 contre 3.

Grâce à ce large succès initial, Fribourg Gottéron lance ainsi parfaitement sa mission «reconquête». Tenants du titre, les Dragons ont fait un pas vers la qualification directe pour les demi-finales. Pour valider leur ticket, ils devront battre IFK Helsinki dimanche (15h10) pour leur deuxième rencontre dans les montagnes grisonnes.