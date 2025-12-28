Fribourg Gottéron a validé son ticket pour les demi-finales en dominant Helsinki pour son deuxième match lors de la Coupe Spengler. Les Dragons ont ainsi gagné un jour de congé, lundi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant cette rencontre, la donne était claire pour Fribourg Gottéron. S'ils voulaient se qualifier directement pour les demi-finales, les Dragons devaient au pire perdre par au maximum deux buts d'écart face à Helsinki pour leur deuxième match de poule. Forts de leur victoire 5-2 face au Sparta Prague vendredi, les hommes de Roger Rönnberg n'ont jamais vraiment laissé de place au suspense malgré un début de match pas franchement emballant.

Si Marcus Sörensen a bien failli ouvrir la marque après 22 secondes, son essai a été freiné par le gardien adverse, Niko Hovinen. Moins d'une minute plus tard, c'est Oliver Larsen qui nettoyait la lucarne fribourgeoise pour ouvrir la marque (2e, 0-1). Fribourg Gottéron a pu réagir dès la 6e minute par Attilio Biasca, en supériorité numérique. Mais son essai a été freiné, à nouveau, par le gardien adverse. Le portier n'a par contre rien pu face à Marcus Sörensen, seul face à lui. Le Suédois a, lui aussi, trouvé l'angle du but pour égaliser (7e, 1-1).

L'égalité au score n'a tenu qu'une poignée de minutes. En power-play, les Finlandais ont pu reprendre l'avantage dès la 10e minute. À la suite d'un rebond accordé devant lui, Loic Galley a capitulé sur un essai de Otto Somppi (10e, 1-2). Le dernier rempart a par contre paru à son avantage à la 16e. Sur un tir à bout portant de Tristan Ashbrook, il a effectué un arrêt parfait de la mitaine pour maintenir son équipe dans le match.

Durant la période intermédiaire, Fribourg Gottéron a rapidement dissipé les doutes naissants grâce à l'association Borgström-Biasca. Le Finlandais a parfaitement trouvé le No 17 dans le slot pour inscrire son troisième but du tournoi dès la 22e minute (2-2).

Henrik Borgström très remuant

La seconde période a largement tourné à l'avantage des Dragons, surtout d'un point de vue territorial. Il a fallu patienter pour que le panneau d'affichage ne bouge. À la 28e, Henrik Borgström, très remuant, a testé les réflexes de Niko Hovinen. Deux minutes plus tard, Yannick Rathgeb a reçu un très vilain check au visage de la part d'Otto Somppi. Problème? Le Fribourgeois a voulu se faire justice lui-même. Les deux hommes ont été renvoyés sous la douche de manière fort logique.

Cet incident n'a rien changé à la physionomie de cette période. Henrik Borgström, encore lui, a effectué un immense travail pour mettre en position idéale Niklas Friman. Le défenseur prêté par le HC Ajoie a permis à Fribourg Gottéron de prendre une longueur d'avance en logeant le puck sous la barre (33e, 3-2). Le Dragons étaient ainsi en position idéale pour atteindre les demi-finales, avant même la dernière période. Santeri Hartikainen a bien tenté d'égaliser, mais Loic Galley a été très solide (38e).

Rendez-vous mardi soir

Lors de l'ultime période, Jacob De La Rose s'est chargé de faire se faner le vague suspense encore présent dans cette rencontre. En power-play, le Suédois a été le plus rapide à se ruer sur un rebond accordé par le gardien adverse (44e, 4-2). Petrus Palmu a ponctué cette petite cuvée finlandaise par un but en échappée (57e, 4-3). Helsinki a pressé, mais n'est pas parvenu à égaliser en fin de match.

Grâce à ce résultat face aux Finlandais, les Dragons sont donc qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe Spengler. En tant que vainqueurs de leur groupe, ils ne savent pas encore qui ils affronteront lors des phases à élimination directe. Tout juste savent-ils qu'ils seront sur la glace mardi soir (20h10) et qu'ils pourront bénéficier d'un jour de repos, lundi. Ils affronteront le vainqueur du match de barrage entre IFK Helsinki et le 2e de l'autre poule dont l'identité n'est pas encore connue.