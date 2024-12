Un changement pour Fribourg

Les Fribourgeois se prséent avec quasi le même line up que lundi soir lors de leur victoire contre Davos. Seul Killian Mottet fait son retour dans l'alignement. Il remplace Kevin Nicolet numériquement. C'est toutefois Nathan Marchon qui sera aligné avec Michal Kristof et Daniel Audette. Mottet, lui, prendra place sur la quatrième ligne avec Julien Sprunger et Samuel Walser.