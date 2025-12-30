DE
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EN DIRECT
0:0
(0:0 | -:- | -:-)
HC Davos
HC Davos
Le match en live-ticker
Fribourg domine Davos mais toujours pas de but

il y a 1 minute
Pénalité
Pénalité

15e: Après une vague offensive pour Davos, Fribourg repart en bombe et c'est Wallmark, le revenant qui va affronter Hollenstein. Après quelques feintes de tir, le Suédois voit sa tentative être déviée par le gardien de Davos. Il va ensuite tenter de récupérer le puck mais est trop agressif et prend 2 minutes de pénalité.

il y a 4 minutes

14e: Fribourg reprend le puck et tente d'aller faire tourner le puck dans le côté de la glace de Davos. Les Dragons n'y parviennent pas mais leur pressing haut leur permet de maîtriser le match. 

il y a 5 minutes

12e: Jacob de la Rose va chercher la déviation mais rien à faire face à Hollenstein. Davos reprend le puck et part en fusée pour aller défier Berra mais le gardien des Dragons bloque le puck et rassure les siens. Davos reste haut et reste très dangereux.

il y a 7 minutes

10e: Les deux équipes montrent une grande intensité mais manquent au derniers gestes. Fribourg est dans l'ensemble en dessus mais la plus grosse occasion est bien de Lukas Frick. 

il y a 9 minutes

8e: Après une courte pause publicitaire, l'arbitre met le puck en jeu devant les cages davosiennes. Fribourg en profite pour chiper ce puck et à maintenir la cadence dans ce match! Davos parviendra enfin à se dégager et tente de s'imposer dans le camps fribourgeois. Lukas Frick tente sa chance en 1 contre 1 mais le gardien fribourgeois sort le très grand jeu et sauve les siens d'un but à contre-sens du jeu.

il y a 13 minutes

7e: Les deux équipes se retrouvent à 5 contre 5. Fribourg récupère directement en zone offensive mais Frehner ne parvient pas à convertir ce puck quelconque en puck dangereux!

il y a 15 minutes

6e: Fribourg gagne le premier puck et part directement au front. Marcus Sörensen trouve une ouverture pour un tir mais Hollenstein dévie le puck de l'épaule. La rondelle partait en pleine lucarne!

il y a 16 minutes
Pénalité
Pénalité

5e: Yannick Frehner est puni de 2 minutes pour avoir fait trébucher un défenseur Fribourgeois!

il y a 17 minutes

5e: Davos subit ce début de match. Fribourg a pour la plus grande partie du temps le puck et se montre plus dangereux, à l'image d'un tir venu de nulle part, dévié par la défense de Davos.

il y a 19 minutes

3e: Davos défend très haut sur la glace et ça leur réussit (pour l'instant). Il suffisait de le dire pour que Davos se défasse des Dragons pour aller titiller Reto Berra avec un tir depuis la ligne bleue.

