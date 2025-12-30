Fribourg domine Davos mais toujours pas de but

15e: Après une vague offensive pour Davos, Fribourg repart en bombe et c'est Wallmark, le revenant qui va affronter Hollenstein. Après quelques feintes de tir, le Suédois voit sa tentative être déviée par le gardien de Davos. Il va ensuite tenter de récupérer le puck mais est trop agressif et prend 2 minutes de pénalité.
14e: Fribourg reprend le puck et tente d'aller faire tourner le puck dans le côté de la glace de Davos. Les Dragons n'y parviennent pas mais leur pressing haut leur permet de maîtriser le match.
12e: Jacob de la Rose va chercher la déviation mais rien à faire face à Hollenstein. Davos reprend le puck et part en fusée pour aller défier Berra mais le gardien des Dragons bloque le puck et rassure les siens. Davos reste haut et reste très dangereux.
10e: Les deux équipes montrent une grande intensité mais manquent au derniers gestes. Fribourg est dans l'ensemble en dessus mais la plus grosse occasion est bien de Lukas Frick.
8e: Après une courte pause publicitaire, l'arbitre met le puck en jeu devant les cages davosiennes. Fribourg en profite pour chiper ce puck et à maintenir la cadence dans ce match! Davos parviendra enfin à se dégager et tente de s'imposer dans le camps fribourgeois. Lukas Frick tente sa chance en 1 contre 1 mais le gardien fribourgeois sort le très grand jeu et sauve les siens d'un but à contre-sens du jeu.
7e: Les deux équipes se retrouvent à 5 contre 5. Fribourg récupère directement en zone offensive mais Frehner ne parvient pas à convertir ce puck quelconque en puck dangereux!
6e: Fribourg gagne le premier puck et part directement au front. Marcus Sörensen trouve une ouverture pour un tir mais Hollenstein dévie le puck de l'épaule. La rondelle partait en pleine lucarne!
5e: Yannick Frehner est puni de 2 minutes pour avoir fait trébucher un défenseur Fribourgeois!
5e: Davos subit ce début de match. Fribourg a pour la plus grande partie du temps le puck et se montre plus dangereux, à l'image d'un tir venu de nulle part, dévié par la défense de Davos.
3e: Davos défend très haut sur la glace et ça leur réussit (pour l'instant). Il suffisait de le dire pour que Davos se défasse des Dragons pour aller titiller Reto Berra avec un tir depuis la ligne bleue.