Fribourg domine Davos mais toujours pas de but

8e: Après une courte pause publicitaire, l'arbitre met le puck en jeu devant les cages davosiennes. Fribourg en profite pour chiper ce puck et à maintenir la cadence dans ce match! Davos parviendra enfin à se dégager et tente de s'imposer dans le camps fribourgeois. Lukas Frick tente sa chance en 1 contre 1 mais le gardien fribourgeois sort le très grand jeu et sauve les siens d'un but à contre-sens du jeu.