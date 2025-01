Grosse frayeur pour la gardienne du CP Berne

La gardienne du SCB Saskia Maurer a été blessée après un contact.

Yannick Peng

Le duel au sommet de la Women's League entre Berne et Zoug, respectivement au premier et troisième rang du classement, est passé au second plan en fin de seconde période. La gardienne du SCB, Saskia Maurer, a été blessée après un contact. Restée de longs instants au sol, un fauteuil roulant a même été amené pour l'évacuer de la patinoire extérieure de Gstaad (BE).

Que s'est-il passé? Lara Stalder s'est précipitée vers Saskia Maurer. L'attaquante zougoise a alors été touchée par une adversaire et s'est écrasée sur la gardienne bernoise. Cette dernière s'est probablement blessée à la jambe.

L'arbitre Riccardo Pece a alors renvoyé les deux équipes prématurément aux vestiaires en raison de la longue interruption de jeu. Les 58 secondes restantes de la deuxième période ont été rattrapées après la pause, avec Nadia Häner dans les buts de l'équipe locale.

Les Zougoises ont remporté le match par 3-1, et ainsi la quatrième confrontation directe de la saison. Lara Stalder a marqué le 2-1 décisif à la 52e minute.