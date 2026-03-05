Les Devils relancent leur course aux play-offs

Les Devils, victorieux 4-3 aux tirs au but contre Toronto, restent en lice pour les play-offs. Timo Meier et Nico Hischier ont brillé, mais New Jersey doit encore combler 11 points de retard.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Devils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot dans la course aux play-off de NHL. New Jersey a en effet cueilli mercredi sa troisième victoire d'affilée en battant Toronto. La franchise de Newark s'est imposée 4-3 aux tirs au but face aux Maple Leafs, qui en sont pour leur part à cinq défaites consécutives. Timo Meier a inscrit un but pour les Devils, son capitaine Nico Hischier réussissant quant à lui deux assists.

L'Appenzellois a inscrit le 1-1 à la 8e minute, profitant d'une offrande du Valaisan pour signer sa 17e réussite de la saison et la troisième dans ses cinq derniers matches. Nico Hischier a également été crédité d'un assist sur le 2-2 d'Arseny Gritsyuk à la 27e et affiche désormais 45 points à son compteur personnel. Les Devils n'ont rien lâché dans cette partie, qu'ils ont largement dominée (47 tirs cadrés à 27). Menés trois fois au score, ils ont égalisé à 3-3 à 2'21 de la fin du temps réglementaire avant de forcer la décision dans le «shootout».

Les Devils et les Blues sous pression pour les play-offs

New Jersey, qui alignait également son défenseur zurichois Jonas Siegenthaler mercredi, devra sortir le grand jeu dans ses 20 derniers matches de saison régulière pour disputer les play-off. Les Devils accusent 11 points de retard sur les Islanders, 3es de la Metropolitan Division, et 9 sur Boston, 8e de la Conférence Est.

La tâche des Blues de Pius Suter s'annonce également bien complexe. St. Louis, qui a battu Seattle 3-2 mercredi pour cueillir un troisième succès dans ses quatre dernières sorties, est à 12 points d'une place en play-off. Et les Blues ont cédé leur meilleur défenseur Colton Parayko à Buffalo à deux jours de la fin du mercato.