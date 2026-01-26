Battus 4-2 par le Seattle Kraken, les New Jersey Devils voient leur série de victoires s’arrêter. Les Suisses Timo Meier, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont vécu une soirée difficile.

ATS Agence télégraphique suisse

Fin de série pour les Devils dimanche en NHL. New Jersey, qui restait sur trois victoires consécutives, s'est incliné 4-2 sur la glace du Seattle Kraken. La soirée fut difficile pour les trois Suisses de l'effectif des Devils, qui ont tous eu droit à un temps de jeu légèrement supérieur à 20 minutes. Timo Meier a terminé la partie avec un différentiel de -3, Nico Hischier avec -2 et Jonas Siegenthaler avec -1.

Après un «road trip» de quatre matches, les Devils retrouveront leur public de Newark pour les deux prochaines parties. Ils se frotteront mercredi aux Jets de Nino Niederreiter, puis vendredi aux Predators de Roman Josi.