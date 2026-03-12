La National League entre dans le vif du sujet après une saison régulière remportée par Davos. Ce jeudi débutent les play-in avec Zoug contre Rapperswil-Jona et Bienne face à Berne.

ATS Agence télégraphique suisse

Les choses sérieuses commencent jeudi soir en National League, après une saison régulière de 51 journées remportée par Davos devant Gottéron. Grisons et Fribourgeois connaîtront leurs adversaires des quarts de finale des play-off à l'issue du play-in.

Les matches aller du 1er tour de ces barrages d'accession aux séries finales sont programmés jeudi à 20h. Zoug accueille Rapperswil-Jona, qui affrontera à coup sûr Fribourg en quarts en cas de victoire dans cette double confrontation, alors que Bienne reçoit Berne. Les matches retour auront lieu samedi.

Le perdant du double derby bernois sera en vacances, alors que le gagnant retrouvera le perdant du duel Rapperswil-Jona - Zoug au 2e tour du play-in. Davos devra forcément patienter jusqu'au 18 mars, date du match retour du 2e tour, pour connaître son adversaire des quarts de finale.

A noter que, quoi qu'il advienne, Gottéron ne se mesurera de toute façon pas à Berne ou à Bienne en quarts. Deux affiches des quarts de finale, prévus dès le 20 mars au meilleur des sept matches, sont déjà connues: Genève-Servette - Lausanne et Zurich Lions - Lugano.