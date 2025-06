Indiana renverse Oklahoma City à la dernière seconde

Tyrese Haliburton a climatisé la salle du Thunder en réussissant le dernier tir du match. Photo: Julio Cortez

ATS Agence télégraphique suisse

Oklahoma City a été terrassé jeudi sur son parquet par Indiana à la dernière seconde. Tyrese Haliburton a marqué le panier décisif pour offrir l'acte I de la finale NBA aux Pacers (111-110).

Après avoir mené toute la partie, et notamment de 15 points à 9 minutes de la sirène, le Thunder a subi un retour improbable des Pacers et devra réagir dimanche lors du match 2, encore à domicile. Spécialistes des renversements de situation, les Indiana Pacers ont réussi à éteindre une enceinte pourtant bouillante. Comme lors du premier match de la finale de conférence Est contre New York, Tyrese Haliburton a réussi le tir décisif.

Le MVP absent du jeu

Les Pacers ont pourtant longtemps fait croire qu'ils avaient raté leur match en perdant notamment 24 ballons (dont 19 avant la pause) face à la défense féroce du Thunder. Surtout, le MVP de la saison régulière Shai Gilgeous-Alexander semblait sur un nuage, lui qui a compilé 38 points, 5 rebonds et 3 passes, et avait marqué le premier panier d'un match qui devait être le sien. Mais «SGA» a raté, comme cela lui arrive rarement, un tir à mi-distance qui aurait pu donner 3 points d'avance au Thunder à 11 secondes de la sirène.

Malgré la tempête, les Pacers n'ont jamais laissé le Thunder s'échapper à plus de 15 points, restant en course grâce à leur adresse de loin (18 sur 39 à 46,2%). Pascal Siakam (19 points, 10 rebonds), déjà champion avec Toronto en 2019, a aussi tenu le choc, avant que des tirs de loin de Obi Toppin (17 points), Myles Turner (15 points) et Andrew Nembhard (14 points) ne rapprochent Indiana avant le dernier tir d'Haliburton (14 points, 10 rebonds, 6 passes).