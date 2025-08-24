Grasshopper cherche sa première victoire face à Winterthour

Dimanche, Grasshopper affrontera Winterthour et St-Gall recevra Lucerne en Super League. Le derby zurichois promet d'être intense, tandis que St-Gall tentera de poursuivre sa série de victoires malgré l'absence de Geubbels.

L'entraîneur-chef du Grasshopper Club Zurich, Gerald Scheiblehner, surveillant ses joueurs à Zurich le 12 août 2025. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Deux matches figurent au menu dimanche en Super League. Ils mettront aux prises d'une part Grasshopper et Winterthour, et d'autre part St-Gall et Lucerne.

Programmé dès 14h au Letzigrund, le derby zurichois s'annonce acharné. GC et Winterthour sont, avec le Servette FC, les seules équipes à ne pas encore avoir connu les joies de la victoire dans ce championnat 2025/26. Avantage à «Winti», qui est invaincu depuis sept matches de SL face aux Sauterelles (6 victoires, 1 nul).

La deuxième partie prévue dimanche démarrera à 16h30. Vainqueur de ses trois premiers matches, St-Gall vise un quatrième succès. Mais les Brodeurs doivent désormais composer sans leur attaquant Willem Geubbels, parti au Paris FC. Et ils restent sur cinq matches sans victoire face au FCL en championnat (2 défaites, 3 nuls).

Cette 3e journée, qui avait démarré le 6 août avec la large victoire de Bâle face à Young Boys (4-1), se terminera le 17 septembre. Les matches Sion-Servette et Lugano-Lausanne ont en effet été reportés en raison de l'engagement des deux clubs lémaniques jeudi soir en Coupe d'Europe.