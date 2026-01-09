Le Real bat l'Atlético 2-1 et se qualifie pour la finale de la Supercopa contre Barcelone. Mais une dispute sur la ligne de touche provoque des remous: l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone provoque Vinicius, qui réagit en se moquant de lui.

Cédric Heeb

Un Clasico en finale de la Supercopa! Les joueurs de Xabi Alonso ont battu 2-1 leur rival de la ville, l'Atlético Madrid, jeudi à Djeddah, et affronteront leur rival juré, le Barça, en finale dimanche (20h).

Les Madrilènes opposeront aux Catalans une autre résistance que Bilbao, laminé en demi-finale par le Barça (5-0). Après l'ouverture du score précoce de Federico Valverde (2e) grâce à un magnifique coup-franc, Rodrygo inscrit le 2-0. à la 55e. Mais Alexander Sørloth ramène immédiatement les Rojiblancos à une longueur (58e).

Ensuite, il n'y a plus d'action devant le but - en revanche, il y en a sur la ligne de touche. A la 81e minute, Vinicius est remplacé et s'accroche avec l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone. Des microphones captent ce que l'Argentin a crié à la star du Real: «Vini, Vini ... Florentino va te mettre à la porte. Rappelle-toi que je te l'ai dit». Diego Simeone fait ainsi allusion aux rumeurs de départ du Brésilien du Real qui ont récemment refait surface. Vinicius a récemment répondu à ces rumeurs par un message clair.

Vinicius réagit avec une pique sur Instagram

Vinicius répond néanmoins à la provocation et demande à l'arbitre une sanction pour Diego Simeone. Les deux hommes sont sanctionnés d'un carton jaune. La scène déclenche des discussions enflammées entre les membres du staff des deux équipes. Antonio Rüdiger accompagne Vinicius dans les vestiaires afin de désamorcer la situation.

Le Brésilien a cependant lancé une pique à Diego Simeone sur Instagram avec un commentaire cinglant: «Tu as encore perdu un match à élimination directe». Le commentaire de l'ailier a toutefois été supprimé.

Xabi Alonso: «C'est inacceptable»

L'attitude de Diego Simeone n'a pas plu à Xabi Alonso, comme l'entraineur du Real l'a fait savoir après le match: «J'ai entendu ce qu'il a dit à Vini et cela ne m'a pas plu. Tu ne peux pas parler comme ça, certaines choses ont dépassé les limites. Je n'aime pas qu'on s'en prenne ainsi à mes joueurs. C'est inacceptable».

Et Diego Simeone? Il prétend ne plus savoir ce qu'il a dit: «Mes paroles à Vini? Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit... J'ai une mauvaise mémoire».