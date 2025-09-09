La vente de billets pour la Coupe du monde de football débutera ce mercredi. Mais attention! La première phase n'est pas ouverte à tout le monde. Toutes les informations les plus importantes sont ici.

Les premiers billets pour la Coupe du monde sont en vente

1/6 La FIFA lancera mercredi la vente de billets pour la Coupe du monde de football 2026. En photo: le président Gianni Infantino. Photo: IMAGO/Imagn Images

Gian-Andri Baumgartner

Un tournoi inédit se profile: pour la première fois dans l’histoire, 48 nations disputeront la phase finale de la Coupe du monde de football, organisée à l’été 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Au total, 104 matches figurent au programme. Et la course aux billets démarre le 10 septembre, avec une première phase réservée aux plus rapides.

Qui peut postuler dès le 10 septembre?

Le «tirage au sort des préventes» débutera mercredi à 17h (CET). Les fans pourront s’inscrire via leur identifiant FIFA et participer ainsi au tirage pour la première vague de billets. Attention: cette prévente n’est accessible qu’aux titulaires d’une carte Visa, partenaire officiel de la FIFA. Les gagnants de ce premier tirage obtiendront un créneau d’achat à partir du 1er octobre, avec déjà l’ensemble des 104 matches disponibles.

Et pour les non-clients Visa?

La communication de la FIFA reste floue, mais une nouvelle étape est attendue avec le «tirage au sort précoce». Les inscriptions devraient se clore fin octobre, pour une fenêtre d’achat entre fin novembre et début décembre.

Et si j’attends le tirage au sort des groupes ?

Toutes les ventes connues à ce stade se dérouleront avant le tirage au sort de décembre. Une fois les affiches révélées, les fans pourront s’inscrire pour des matches ciblés. Là encore, l’inscription et l’achat se feront à deux moments distincts. Les modalités précises concernant les billets pour les secteurs de supporters ou pour les rencontres à élimination directe seront communiquées plus tard.

Combien coûtent les billets?

La FIFA a communiqué deux informations:

Phase de groupes: à partir de 60 dollars (env. 48 francs suisses).

Finale: jusqu’à 6730 dollars (près de 5400 francs).

Entre ces extrêmes, les prix varieront selon les matches et la demande, la FIFA ayant confirmé un modèle flexible de tarification.