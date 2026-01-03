Figure légendaire du football bulgare, Dimitar Penev s’est éteint ce 3 janvier à l’âge de 80 ans. Joueur emblématique puis sélectionneur historique, il a marqué à jamais l’âge d’or du sport national en menant son équipe à la quatrième place de la Coupe du monde 1994.

Le stratège de la grande équipe de Bulgarie de 1994 est décédé

Le stratège de la grande équipe de Bulgarie de 1994 est décédé

Blick Sport

Le sport bulgare est en deuil. Dimitar Penev, figure majeure et incontestée de l’histoire du football national, est décédé ce vendredi 3 janvier au matin à l’âge de 80 ans, des suites d’une longue maladie. Son état de santé s’était détérioré ces derniers jours et il s’est éteint avant midi, laissant derrière lui un héritage immense et indélébile.

Le nom de Dimitar Penev est indissociable de l’âge d’or du football bulgare, lui qui a mené l'équipe nationale au plus grand succès de son histoire lors de la Coupe du monde 1994.

Joueur puis entraîneur d’exception, il a marqué son sport à tous les niveaux. Né le 12 juillet 1945 dans le village de Mirovyane, il débute sa carrière professionnelle au Lokomotiv Sofia avant de devenir l’un des piliers du CSKA Sofia.

Les plus grandes figures du football bulgare, dont bien sûr Hristo Stoïchkov, lui ont immédiatement rendu hommage.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Défenseur central dominant et respecté, il dispute 364 matches de championnat sous les couleurs du club, inscrivant 25 buts. Son palmarès de joueur est impressionnant: treize titres nationaux, deux distinctions de Footballeur bulgare de l’année et 90 sélections en équipe nationale. Il représente la Bulgarie lors de trois Coupes du monde, en 1966, 1970 et 1974.

Le stratège de l'exploit de 1994

Sa reconversion sur le banc est tout aussi remarquable. À la tête du CSKA Sofia, il remporte plusieurs titres de champion et de Coupe, et mène le club jusqu’aux demi-finales de compétitions européennes majeures, notamment en Coupe des vainqueurs de coupe en 1989. Mais c’est avec la sélection nationale qu’il entre définitivement dans la légende.

Nommé sélectionneur en 1991, Dimitar Penev conduit la Bulgarie à un exploit historique lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Son équipe bat des géants comme l’Argentine (2-0) et l’Allemagne en quarts (2-1) et termine à une incroyable quatrième place, le meilleur résultat jamais obtenu par le pays sur la scène mondiale. Il qualifie également la Bulgarie pour l’Euro 1996 en Angleterre.

Il était profondément attaché au football bulgare

Surnommé «le Stratège» pour son intelligence tactique, Dimitar Penev était aussi reconnu pour son sens de l’unité, sa capacité à lancer de jeunes talents et son attachement profond au football bulgare. Jusqu’à ses derniers jours, il est resté proche du CSKA Sofia, suivant notamment avec attention le projet du nouveau stade du club de l’Armée bulgare.

Sa disparition provoque une vive émotion bien au-delà des terrains. De joueur emblématique à artisan du plus grand exploit de l’histoire du football bulgare, Dimitar Penev laisse une trace éternelle dans le cœur des supporters et dans l’histoire du sport européen.