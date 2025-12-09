Une personne a été placée en garde à vue pour des tirs de mortier ayant blessé lundi soir cinq policiers à l'issue de la rencontre de Ligue 2 entre Reims et Laval, a annoncé le procureur de Reims mardi.

AFP Agence France-Presse

Un homme de 36 ans a été placé en garde à vue «pour des tirs de mortier sur les policiers» en marge de cette rencontre remportée 4-0 par Reims, a confirmé à la presse François Schneider, procureur de Reims. Dans un communiqué publié mardi soir, le Stade de Reims, 3e de Ligue 2, a qualifié ces actes de «violences intolérables» qu'il «condamne avec la plus grande fermeté».

Ces «échauffourées violentes» ont éclaté après «des tensions en fin de match», selon une publication Facebook du syndicat policier Un1té Champagne-Ardenne. Ces tirs de mortier, tirés selon le procureur par des supporters ayant assisté au match, ont fait cinq blessés parmi les policiers, «dont l'un a les deux tympans perforés», a-t-il précisé.

Le syndicat Alliance police nationale Grand Est évoque quant à lui sur Facebook deux policiers blessés «grièvement», tandis qu'Un1té assure qu'un policier souffre de «brûlures importantes au niveau du visage/crâne et des symptômes d'acouphènes». Alliance police nationale Grand Est assure que les policiers ont été visés par «plusieurs individus».

Quinze plaintes ont été déposées après ces événements, selon le procureur de Reims. Le Stade de Reims dit qu'il «se constituera partie civile dans le cadre des procédures pénales engagées».