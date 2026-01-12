Stars annoncées de la compétition, le Marocain Achraf Hakimi, le Nigérian Victor Osimhen, le Sénégalais Sadio Mané et l'Egyptien Mohamed Salah ont répondu aux attentes et tenteront de guider leurs pays vers la finale de la CAN 2025, mercred.

Les stars sont au rendez--vous de la CAN

Quatre stars sont au rendez-vous des demi-finales de la CAN, une par équipe qualifiée.

Achraf Hakimi, héros rétabli

Star et capitaine des Lions de l'Atlas, érigé en tête de gondole du tournoi disputé au Maroc, Achraf Hakimi a débuté la CAN-2025 convalescent après une sérieuse blessure à la cheville gauche subie le 4 novembre avec le Paris SG en Ligue des champions.

Laissé au repos lors des deux premiers matches de groupe, rentré en jeu lors du troisième, le latéral droit, souvent considéré comme le meilleur au monde à son poste, a ensuite disputé l'intégralité du huitième gagné au forceps contre la Tanzanie (1-0), et du quart abouti face au Cameroun (2-0).

Après près de deux mois sans jouer, Hakimi a logiquement manqué de rythme durant ses premières minutes, sans retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure.

Malgré tout, le capitaine marocain a immédiatement été décisif. En huitième, il s'en est fallu de peu pour qu'il inscrive un but sur un coup franc qui s'est écrasé sur la barre transversale tanzanienne.

Puis il a offert une passe décisive à Brahim Diaz pour débloquer une situation crispante. Adulé des Marocains, Hakimi aura la lourde tâche en demie de contenir la furia offensive du Nigeria. Son sélectionneur Walid Regragui n'en doute pas un seul instant, lui qui demande encore un peu de patience pour retrouver son capitaine à son «prime».

Victor Osimhen, furie en mission

Depuis son départ de Naples vers Galatasaray en Turquie, l'attaquant masqué du Nigeria brille en Champions League, mais la non-qualification des Super Eagles pour le Mondial 2026 l'a plombé lors de la première partie de saison.

Son talent, toujours intact comme en témoignent ses six buts inscrits en Ligue des champions jusqu'à présent, a de nouveau explosé à la face du monde lors de la CAN.

En cinq rencontres, il a déjà inscrit quatre buts et offert deux passes décisives. Grâce à lui et ses lieutenants Ademola Lookman et Akor Adams notamment, les Super Eagles, meilleure attaque du tournoi avec 14 buts, impressionnent au point de ravir le statut de favori au Maroc, leur adversaire en demi-finale.

Aux statistiques, Victor Osimhen ajoute la fougue, se battant sur chaque ballon et abattant un travail défensif important.

Depuis la finale perdue par le Nigeria en 2023 face à la Côte d'Ivoire (2-1), le Super Eagle est en mission. «Je ne suis plus le même depuis cette finale, a-t-il déclaré après le quart. Je travaille beaucoup. Je regarde toutes les erreurs que je fais pour savoir comment m'améliorer. Je gagne aussi en confiance avec mes amis. Je veux gagner quelque chose avec l'équipe, ce ne sera pas simple mais je vous assure que depuis la dernière, j'ai grandi».

Sadio Mané, vieux Lion chasseur de records

S'il n'a plus sa vivacité d’antan, le Sénégalais Sadio Mané, 33 ans, préserve intacte son influence sur son équipe, favorite du tournoi avec l'hôte marocain.

S'il n'a inscrit qu'un but, Sadio Mané a servi trois passes décisives à ses partenaires devenant ainsi le meilleur passeur de l'histoire de la CAN avec neuf offrandes, devant l'Ivoirien Yaya Touré.

Il a conforté également son record honorifique de joueur le plus décisif de l'histoire de la CAN, combinant ses buts (10) et ses passes (9), devant Mohamed Salah (11 buts et 5 passes).

Toujours autant adulé, aussi bien des supporters sénégalais que de ses coéquipiers, le Sénégalais se distingue encore par un comportement exemplaire sur et hors du terrain, assumant son rôle de leader des Lions de la Teranga.

Mohamed Salah, la quête d'une première Coupe d'Afrique

Comme Sadio Mané, son ancien partenaire à Liverpool, Mohamed Salah n'a plus ses jambes de vingt ans, et le Pharaon court derrière son premier titre continental pour sa cinquième participation à une CAN.

Il y met toute son «âme». Parti au Maroc fâché avec son club de Liverpool, Mohamed Salah, 33 ans, affiche son sourire et sa bonne humeur en sélection. Parfois tancé par son sélectionneur, l'exigeant Hossam Hassan, pour ses errements défensifs, l'ailier des Reds est intraitable devant le but: quatre réalisations depuis le début du tournoi, à une longueur de Brahim Diaz, le meilleur buteur de la compétition.

Mohamed Salah assume en outre son rôle de leader en délestant ses jeunes coéquipiers de la pression énorme autour de l'Egypte, en quête de la huitième CAN de son histoire, un record, pour asseoir un peu plus sa domination sur le football africain.