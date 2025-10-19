L'Olympique de Marseille prend la tête de la Ligue 1 après une victoire écrasante 6-2 contre Le Havre. Malgré un début difficile, l'OM a renversé la situation grâce à un quadruplé exceptionnel de Greenwood.

Un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête en Ligue 1

Mason Greenwood était en feu samedi soir Photo: GUILLAUME HORCAJUELO

ATS Agence télégraphique suisse

Marseille a pris la tête de la Ligue 1 lors de la 8e journée. Vainqueur 6-2 à domicile face au Havre, l'OM compte un point d'avance sur le Paris Saint-Germain et deux sur Strasbourg.

Tout était pourtant mal parti pour les Marseillais puisque Kechta avait ouvert le score pour les visiteurs (24e). Mais l'expulsion de Lloris à la 34e a changé la donne: Greenwood a égalisé sur le penalty qui a suivi (35e).

L'Anglais, déchaîné, a ensuite marqué encore trois fois après le repos (67e/72e/76) pour porter le score provisoire à 4-1. Ulisses Garcia n'a pas quitté le banc des remplaçants marseillais, de même que Felix Mambimbi côté havrais.