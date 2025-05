Il lui a fallu attendre la 38e et dernière journée de la saison, mais Naples est de retour au sommet de la Serie A après sa victoire 2 à 0 à domicile face à Cagliari vendredi. Blick vous propose les highlights de cette rencontre.

Noah Okafor et Naples de retour au sommet de la Serie A au bout du suspense

Photo: imago/LaPresse

AFP Agence France-Presse

Le Napoli, deux ans après son dernier sacre, un an après une saison 2023-24 catastrophique, a devancé d'un point l'Inter Milan, le champion sortant qui s'est imposé, pour l'honneur, à Côme (2-0) mais qui peut toutefois se consoler avec la Ligue des champions où il sera opposé en finale au Paris SG le 31 mai.

L'équipe d'Antonio Conte, suspendu pour ce match, s'est imposée sur un superbe reprise en ciseau de Scott McTominay (42) et un but tout en puissance de Romelu Lukaku (51) qui ont scellé le sort d'une saison indécise jusqu'au bout.

Pour ajouter un nouveau scudetto à son palmarès après ceux de 1987, 1990 et 2023, sans dépendre du résultat de l'Inter, le Napoli devait s'imposer.

Il n'avait pas non plus le droit à l'erreur: une défaite ou un nul face à Cagliari couplée à une victoire de l'Inter à Côme, et le titre lui échappait.

Pendant vingt-deux minutes, après l'ouverture du score de l'Inter à Côme par Stefan De Vrij (20), les bouillants tifosi napolitains ont tremblé et l'Inter était virtuellement champion.

Célébré par toute une ville parée de bleu et en fusion avec un tonnerre de feux d'artifice dès le coup de sifflet final, ce retour au premier plan du Napoli, un an après une saison 2023-24 terminée à la 10e place (à 41 points du champion !) après deux changements d'entraîneur, est le résultat du travail accompli en moins de dix mois par Antonio Conte.

Avec sa préparation physique exigeante et sa rigueur défensive, le technicien italien, passé par la Juventus Turin, l'Inter ou Tottenham, a métamorphosé une équipe démoralisée que plusieurs joueurs-cadres voulaient quitter à l'intersaison.

Son Napoli, meilleure défense de Serie A, mais seulement cinquième attaque, n'a pas toujours enthousiasmé ses tifosi, mais il a passé la saison, à partir de la 4e journée, dans le fauteuil de leader ou à la deuxième place.