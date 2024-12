A 20 ans, Coco Gauff a montré beaucoup de personnalité

Coco Gauff a montré tout son talent lors des WTA Finals 2024. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

A 20 ans, Cori Gauff, surnommée Coco, s'affiche plus que jamais comme l'avenir du tennis féminin. Si elle n'a pas remporté de titre du Grand Chelem en 2024, l'Américaine a su surmonter ses premières difficultés dans le monde pro.

Après un début d'année réussi avec notamment la défense de son titre à l’ASB Classic à Auckland et une demi-finale lors de l’Open d’Australie et de Roland-Garros, Coco Gauff a vécu un été compliqué. Sur gazon, où l’Américaine a notamment été éliminée par Emma Navarro au quatrième tour de Wimbledon, et lors des tournois sur dur en Amérique du Nord, où elle n’a pas réussi à défendre ses titres à l’US Open et au Cincinnati Open. Porte-drapeau des USA, au côté de LeBron James, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, elle n'a pas passé les huitièmes de finale en simple (éliminée par Donna Vekic).

Mais la capacité des grandes championnes et des grands champions réside justement dans leur faculté à rebondir. À se nourrir de l'échec pour repartir. Et après cet été compliqué, et un changement d'entraîneur, Coco Gauff a rapidement repris sa marche en avant. Avec Matt Daly comme coach, la tenniswoman de 20 ans a retrouvé le sourire à l'Open de Chine où elle a soulevé son neuvième titre en simple sur le circuit.

Peu après, l'Américaine a remporté le plus beau succès de sa jeune carrière, aux WTA Finals. Et avec la manière puisqu'elle a écarté Iga Swiatek et Aryna Sabalenka de son chemin vers la victoire. Excusez du peu. Actuellement numéro trois du classement mondial, Coco Gauff sort d'une année remplie de très hauts et de très bas, mais dont elle se souviendra longtemps. Tout comme les amateurs de tennis.