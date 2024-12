La Juventus renoue avec le succès en Serie A

La Juventus recolle à la tête du classement en Serie A Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Weston McKennie a ouvert le score avant de contribuer au second but signé Nicolas Gonzalez, malgré un pressing intense de Monza, qui avait égalisé par Samuele Birindelli. Les deux équipes ont multiplié les occasions, mais un manque d’efficacité a marqué la seconde période. Ce succès permet à la Juve de revenir à hauteur de la Fiorentina avec 31 points, à trois longueurs de l’Inter Milan et de la Lazio, en haut du classement.