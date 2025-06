Breel Embolo s'est bien battu à la pointe de l'attaque suisse, comme toujours. Et, cette fois, l'attaquant de la Nati a même été efficace. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le premier examen de la tournée américaine de la Nati s'est bien déroulé, malgré quelques frayeurs! L'équipe de Suisse s'est en effet imposée 4-2 face au Mexique ce samedi, marquant grâce à quatre joueurs offensifs: Breel Embolo, Zeki Amdouni, Dan Ndoye et Fabian Rieder. De quoi gagner en confiance après les dernières sorties maussades de la sélection de Murat Yakin.

La Nati a livré une performance contrastée, mais donc finalement victorieuse, ce samedi à Salt Lake City, au pied des majestueuses montagnes Wasatch, et sous une belle chaleur du mois de juin dans l'Utah. Le coup d'envoi avait lieu à 14h, heure locale, et le soleil tapait fort par moments, y compris au stand tequila lors de l'avant-match dans la zone «Futbol Fiesta» où sont regroupés plusieurs milliers de fans d'El Tricolor, sombrero sur la tête, shot d'alcool fort dans la main. Pas besoin de chercher des clichés à l'heure de décrire la scène, ils prenaient tout simplement vie devant nos yeux d'Européen, qui avaient oublié au passage qu'il était possible (et même bienvenu, osons le mot) de construire un gigantesque parking devant un stade.

Quatre occasions nettes en première période

La première période a été intéressante de la part de la Nati sur le plan offensif, avec un but de Breel Embolo en contre, magnifiquement servi par Ricardo Roriguez (20e, 1-0), et trois belles occasions pour Dan Ndoye (22e, arrêt de Raul Rangel), Vincent Sierro (35e, lob sur la latte) et Silvan Widmer (40e, déviation du bout des doigts de Raul Rangel). Quatre occasions nettes, un but et un avantage au score: difficile de prétendre que la Nati était inoffensive.

Breel Embolo dribble Raul Rangel et inscrit le 1-0. Photo: keystone-sda.ch

Ce qui était tout aussi vrai, par contre: l'équipe de Suisse se montrait fébrile défensivement, dans une tactique en 4-5-1 sans le ballon, qui se muait en système à trois en défense centrale dès que la Nati le récupérait. De quoi provoquer quelques incompréhensions au sein de l'arrière-garde, où les discussions ont été nombreuses. Sans un grand Gregor Kobel à deux reprises autour de la demi-heure de jeu, le Mexique aurait égalisé sans que cela soit immérité.

Ardon Jashari entre à la pause

Murat Yakin, qui avait décidé de se priver d'Ardon Jashari au coup d'envoi, ce qui a représenté une surprise au vu de ses déclarations pendant la semaine, a choisi de faire entrer le milieu de Bruges à la pause, poste pour poste pour Granit Xhaka, et de faire sortir Ricardo Rodriguez, remplacé par le latéral de l'Olympique de Marseille Ulisses Garcia.

Manuel Akanji et Ulisses Garcia fautifs sur l'égalisation mexicaine

La Nati espérait alors tenir le clean-sheet et se donner confiance, mais Santiago Gimenez, le buteur de l'AC Milan, a profité de l'étonnante et coupable passivité de la défense suisse, incarnée par Ulisses Garcia lui-même et Manuel Akanji sur cette action de la 52e, pour égaliser à 1-1 et faire rugir de plaisir les dizaines de milliers de supporters mexicains présents dans cette épatante enceinte que le Rice-Eccles Stadium, ce stade de 51'000 places toutes à ciel ouvert. Le Mexique, dans un vrai temps fort, a d'ailleurs failli marquer le deuxième deux minutes plus tard par Roberto Alvarado, dont la frappe était à peine trop enlevée. La Suisse souffrait!

Zeki Amdouni entre et marque

La Nati a cependant repris l'avantage contre le cours du jeu à la 64e grâce à Zeki Amdouni, qui venait de remplacer Breel Embolo. Le Genevois n'a pas tremblé pour inscrire le 2-1 du plat du pied après un coup de billard dans la défense mexicaine.

L'archer Zeki Amdouni a visé juste à la 64e. Photo: keystone-sda.ch

Après une immense frayeur (égalisation de Santiago Gimenez refusée pour hors-jeu), la Nati a même définitivement pris les devants dans cette partie, Dan Ndoye inscrivant le 3-1 d'un subtil petit ballon au premier poteau (70e). Les Mexicains étaient assommés, leur public aussi, mais il ne leur fallait que cinq minutes pour réagir grâce à une très belle réussite d'Angel Sepúlveda (3-2, 75e), même si Gregor Kobel aurait sans doute pu faire mieux sur cette frappe au premier poteau. A noter que Murat Yakin a profité de cette rencontre pour offrir ses débuts internationaux à Johan Manzambi, talent genevois de 19 ans, entré en jeu à un quart d'heure de la fin. La Suisse a même alourdi le score à 4-2 à la 90e grâce à Fabian Rieder, pour s'autoriser une fin de match tranquille.

Et maintenant, direction Nashville

La Nati, forte de cette victoire spectaculaire et riche en buts des deux côtés, va désormais s'envoler pour Nashville où elle affrontera les Etats-Unis mardi. Là aussi, un beau test à n'en pas douter. Les Américains, désormais coachés par Mauricio Pocchettino, se sont eux inclinés 2-1 ce samedi face à la Turquie, qui défiera le Mexique mardi. L'été est studieux pour tout le monde.