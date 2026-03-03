L'équipe de Suisse, ultra-dominatrice, a battu l'Irlande du Nord (2-0) ce mardi à Lausanne et a pris le départ idéal dans ces qualifications pour la Coupe du monde. Mais il faudra améliorer le dernier et l'avant-dernier geste pour espérer voir le Brésil en 2027.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Dix-sept tirs à deux. Neuf corners à zéro. Cinq tirs cadrés à zéro. Voici les chiffres de la victoire suisse face à l'Irlande du Nord ce mardi à Lausanne, un succès acquis sur un score peu flatteur (2-0) grâce à un joli but de Riola Xhemaili à la 23e et à un deuxième de Svenja Fölmli à la 90e: tel est le bilan de ce début de qualifications pour la Coupe du monde 2027 et l'essentiel est acquis, au moins.

Devant 4165 spectatrices et spectateurs, dont beaucoup d'enfants et de familles et dans une ambiance fort sympathique, la Nati a intégralement dominé cette partie et n'a jamais été mise en danger, même de très loin, mais n'a pas su emballer le match comme elle l'aurait voulu. Au final, la gardienne nord-irlandaise Jacqueline Burns n'a même pas eu énormément de travail, la Nati se montrant ultra-dominatrice mais trop peu efficace dans le dernier et l'avant-dernier geste.

Pour sa toute première rencontre officielle, et ses débuts sur le sol suisse, Rafel Navarro a opté pour un système en 4-3-3 avec une particularité: Nadine Riesen évoluait au poste de latérale droit, avec un pendant à gauche nommé Ana-Maria Crnogorcevic. Le Catalan voulait probablement amener un peu de jeu intérieur, mais à vrai dire, il faudra juger de la pertinence de cette configuration face à une adversité un peu plus élevée.

Livia Peng n'a pas eu besoin de ses mains

De même que le choix de titulariser Livia Peng dans les buts, vu que la gardienne de la Nati, préférée à Elvira Herzog, n'a... pas touché le ballon avec ses mains de toute la partie, avant la dernière minute du temps réglementaire!

L'Irlande du Nord ne s'est en effet créé aucune occasion de marquer et ne s'est jamais montrée dangereuse pour l'arrière-garde suisse, ce qui en dit très long sur la maîtrise affichée par la Nati ce mardi soir.

La Suisse a monopolisé le ballon

Le jeu de possession prôné par Rafel Navarro a ce grand avantage de priver (par définition) l'adversaire de ballon et de l'obliger à jouer en contre-attaque. Face à une opposition aussi limitée que celle venue de Belfast, tout va bien. Mais là aussi, ce constat sera à vérifier contre des équipes d'un calibre supérieur. Au final, ce succès 2-0 apporte tout de même des enseignements quant à la philosophie de jeu prônée par Rafel Navarro et est bien plus rassurant que les deux rencontres face au Pays de Galles et la Belgique en fin d'année dernière.

La Turquie prend la tête du groupe

Dans l'autre match de ce groupe, la Turquie a battu Malte (3-0). La Suisse est donc deuxième à la différence de buts avant de s'envoler pour La Vallette pour son deuxième match dans ces qualifications. Coup d'envoi à 19h samedi.