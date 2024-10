L'Italien Simone Sozza sifflera samedi le match entre la Serbie et la Suisse. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Christian Finkbeiner

Le très attendu Serbie-Suisse, c'est ce samedi à Leskovac (20h45) en Ligue des Nations. Voici les dernières informations à ne pas manquer.

L'Italien Simone Sozza au sifflet

L'Italien Simone Sozza (37 ans) sifflera samedi le duel contre la Serbie à Leskovac. Ce Milanais d'origine, qui vit près de Monza, est encore relativement inexpérimenté sur la scène internationale, puisqu'il n'a jusqu'à présent sifflé ni en Ligue des champions ni lors d'une phase finale d'une grande compétition. En Serie A, Simone Sozza a arbitré 47 matches depuis 2019.

Début de l'Olma jeudi

Mardi prochain aura lieu Suisse-Danemark à Saint-Gall, mais la ville de Suisse orientale aura d'autres priorités avant le coup d'envoi! La visite de la Nati à Saint-Gall passera en effet au second plan, puisque la 81e OLMA (un Comptoir géant et très populaire) aura débuté depuis plusieurs jours (elle a lieu du 10 au 20 octobre)! Le président vaudois de l'ASF Dominique Blanc (75 ans), rendra lui aussi visite à la foire suisse de l'agriculture et de l'alimentation. Le Lausannois y rencontrera entre autres la conseillère fédérale et ministre des sports Viola Amherd.

Commentaire finlandais dans le bureau de la Nati

Le bureau des entraîneurs de la Nati est toujours en effervescence - il y a beaucoup d'allées et venues, car en plus de Murat Yakin et Giorgio Contini, l'entraîneur des gardiens Patrick Foletti, l'analyste en chef Kevin Ehmes ainsi que les deux préparateurs physiques y ont leur poste de travail. Mercredi, le livestream du match de qualification pour le championnat d'Europe M19 entre la Suisse et la Finlande - avec des commentaires en finlandais - a retenti bien assez fort pour que personne ne puisse le manquer!

Environ 70 fans de la Nati feront le voyage en Serbie

Seuls quelque 70 fans suisses feront le voyage jusqu'à Leskovac et soutiendront la Nati sur place, samedi, dans le stade de cette petite ville du sud de la Serbie. L'une des raisons pour lesquelles le contingent de 300 billets ne sera pas épuisé: la difficulté du voyage. Depuis la Suisse, il n'y a que des vols directs vers la capitale Belgrade, qui se trouve à 300 kilomètres de Leskovac. Skopje, capitale de la Macédoine du nord, se trouve toutefois à 150 kilomètres de Leskovac, mais louer une voiture pour traverser la frontière entre la Serbie et la Macédoine du Nord n'est pas forcément une formalité. Sans même parler de tenter de le faire depuis Pristina... Le chef des fans de la Nati, Jérôme Lambert, a lui trouvé une autre solution: il rallie Leskovac en voiture depuis la Suisse!

Entraînement final à Saint-Gall

La Nati a effectué son entraînement final en vue du match de samedi en Serbie en Suisse, comme elle le fait habituellement ces derniers temps. L'équipe de Murat Yakin s'est entraînée encore une fois vendredi matin sur le terrain de Gründenmoos à Saint-Gall et ne partira qu'en fin d'après-midi de l'aéroport de Zurich pour Nis, où aura lieu le soir la conférence de presse avec le coach de la Nati et Michel Aebischer sur le lieu du match, à Leskovac. La Nati logera un peu à l'extérieur de cette petite ville du sud de la Serbie.

Remo Freuler s'essaie au billard

Uno, Brändi Dog, échecs ou ping-pong: les joueurs de la Nati passent leur temps libre à pratiquer différentes activités. De plus, le Säntispark, où la Nati est hébergée, offre diverses possibilités de loisirs. Mercredi, Remo Freuler s'est exercé une fois au billard avec des amis.

Zeki Amdouni arrête même les penalties!

Lors de l'entraînement de jeudi, auquel les 23 joueurs ont participé, certains joueurs de la Nati se sont amusés à tirer des penalties - parfois en inversant les rôles, ce qui a provoqué de nombreux rires. Le gardien Gregor Kobel s'est montré convaincant en tant que tireur, et l'attaquant genevois Zeki Amdouni a démontré son talent entre les poteaux en réalisant un arrêt miraculeux pour la plus grande joie de ses coéquipiers.

Le match contre le Danemark pratiquement à guichets fermés

Le match à domicile de mardi prochain à Saint-Gall contre le Danemark se jouera pratiquement à guichets fermés (16'800 places en configuration Ligu des Nations). Jeudi, il ne restait plus qu'une centaine de billets disponibles pour ce match au Kybunpark, avant lequel Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär seront honorés.