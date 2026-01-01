Avec 1,4 milliard d’euros de valeur, cette équipe est aujourd’hui la plus chère du monde en football. Blick révèle le onze en 4-3-3, avec une surprise: un Suisse échoue de très peu à y figurer.

Cédric Heeb

Gianluigi Donnarumma (45 millions d'euros)

L'Italien, qui garde les buts de Manchester City depuis cet été, a remporté en juin avec le PSG le premier titre en Ligue des champions de l'histoire du club et a été sacré champion et vainqueur de la Coupe de France. Conséquence logique: il a remporté le prix du meilleur gardien lors du Ballon d'Or ainsi que lors de le cérémonie de The Best FIFA Football Awards.

D'ailleurs, derrière Gianluigi Donnarumma, on retrouve le gardien de Dortmund et de la Nati Gregor Kobel et celui de Porto Diogo Costa, qui est né en Suisse. Ils occupent la deuxième place, avec 40 millions de valeur chacun.

Achraf Hakimi (80 millions d'euros)

L'arrière droit du onze le plus cher fait également partie de l'équipe gagnante du PSG en C1. Il a disputé 49 des 67 matches de l'année civile, toutes compétitions confondues. Le Marocain n'a jamais eu une valeur marchande aussi élevée.

William Saliba (90 millions d'euros)

Le Français, qui joue pour Arsenal depuis 2022, est actuellement le défenseur central le plus cher du monde. L'arrière de 1m92 est devenu incontournable dans le onze de base du leader de la Premier League.

Pau Cubarsí (80 millions d'euros)

L'Espagnol du FC Barcelone est certes au même niveau que le joueur de l'Inter Alessandro Bastoni en termes de valeur marchande, mais il a huit ans de moins. C'est pourquoi l'adolescent du Barça a la préférence en défense centrale aux côtés de William Saliba. Pau Cubarsí est un autre joyau issu de la pépinière de talents de la Masia et a déjà franchi la barre des 100 matches avec les Catalans à son jeune âge (18 ans).

Nuno Mendes (75 millions d'euros)

Le poste d'arrière gauche ne peut être occupé que par le Portugais. Il a largement contribué au titre du PSG en Ligue des champions et n'a manqué qu'un seul match dans la compétition en raison d'une suspension. Le reste du temps, il a toujours été titulaire.

Jude Bellingham (160 millions d'euros)

La star du Real se voit attribuer l'un des trois postes de milieu de terrain. La valeur marchande de l'Anglais a certes baissé de 20 millions (pour la première fois depuis deux ans), mais le joueur de 22 ans est tout de même le plus cher dans cette position.

Pedri (140 millions d'euros)

Le milieu de terrain du FC Barcelone est le premier poursuivant de Jude Bellingham. À seulement 23 ans, l'Espagnol a déjà disputé 221 matches avec les Blaugrana et remporté six titres en club. En outre, il a remporté le titre européen avec la Roja en 2024.

Jamal Musiala (130 millions d'euros)

Le talent allemand est absent depuis la Coupe du monde des clubs de cet été et la fracture du péroné qu'il s'est faite, mais il ne perd que 10 millions de valeur marchande. Ses performances ont été suffisamment fortes auparavant: à 22 ans, il a déjà disputé plus de 200 matches officiels avec le Bayern Munich.

Lamine Yamal (200 millions d'euros)

Bien sûr, l'enfant prodige de Barcelone sur l'aile droite ne peut pas manquer dans le onze le plus cher du monde, dont la moyenne d'âge est de 23,2 ans. Il y a deux ans, l'adolescent valait encore 60 millions. Il a désormais plus que triplé ce chiffre. Impressionnant. Il a déjà foulé la pelouse du Barça à 126 reprises et a été impliqué 79 fois dans un but (34 buts, 45 passes décisives).

Erling Haaland (200 millions d'euros)

Le Norvégien est la machine à marquer par excellence. Rien que cette saison, l'attaquant de Manchester City a déjà inscrit 25 buts, en 23 matches. Au cours de l'année civile 2025, il a trouvé à 56 reprises le fond des filets en 53 apparitions pour son club et son pays. Un taux démentiel.

Kylian Mbappé (200 millions d'euros)

Toutes les bonnes choses vont par trois. Le Français, qui peut jouer aussi bien à la pointe de l'attaque que sur l'aile gauche, a la même valeur marchande que Lamine Yamal et Erling Haaland, complétant ainsi une ligne d'attaque à 600 millions. Et ce que Erling Haaland est pour Manchester City, Kylian Mbappé l'est pour le Real Madrid: l'assurance de marquer des buts. Il a marqué 73 fois lors de ses 83 matches avec le club madrilène jusqu'à présent, et cette saison, il en a marqué 29 en 24 apparitions.

Remarque: les valeurs de marché (du site Transfermarkt) sont des estimations basées sur différents facteurs tels que la durée du contrat, l'âge, le potentiel de performance, les valeurs d'expérience, le niveau de la ligue ou la vulnérabilité aux blessures.